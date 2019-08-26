Valiyi öldüren aşırı sağcı, silah ruhsatını nasıl aldı?
Süddeutsche Zeitung gazetesi ve NDR ile WDR televizyonu, Almanya’da aşırı sağcılara silah ruhsatı verilmesinin yasak olmasına rağmen Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısına silah tedarik eden aşırı sağcı Markus H.’nin nasıl ruhsat aldığını araştırdı.
ARAŞTIRMAYA göre, Kassel kentinde aşırı sağ örgütlerde aktif çalışan Markus H., 2007’de silah ruhsatı için başvurdu. Hitler selamı ve yasak semboller yüzünden para cezası alan Markus H.’nin silah ruhsatı talebini Kassel İdari Mahkemesi sabıkası olduğu gerekçesiyle reddetti. Markus H. 2012’de yeniden silah ruhsatı için başvurdu. Mahkeme iç istihbarat teşkilatından Markus H. hakkında bilgi istedi. Eyalet iç istihbarat teşkilatı, Markus H.’nın aşırı sağ platformlarda aktif olduğu, bir gösteride adam yaralamaktan gözaltına alındığı bilgilerini paylaştı.
‘ANAYASA DÜŞMANI’
Mahkeme de bu bilgiler ışığında Markus H.’nin talebini ‘anayasa düşmanı’ tutumu gerekçesiyle tekrar reddetti. Ancak Markus H. karara itiraz etti. Almanya’da yasalar, kişinin aşırı sağcı olduğuna dair bilgilerin üzerinden 5 yılı aşkın bir süre geçmemiş olması kaydıyla silah ruhsatı verilmesini yasaklıyor. 2015’te Kassel İdari Mahkemesi, Markus H.’nin aşırı sağcı olarak bilindiğini, istihbarat bilgilerinin 5 yıldan daha fazla geriye gittiğini belirterek silah ruhsatını verdi. Ancak şimdi de eyalet iç istihbarat teşkilatının, Markus H.’nin 2015 yılına kadar ‘Kassel Özgür Direnişi’ adlı aşırı sağ örgüt üyesi olduğunu bilmesine rağmen neden bu bilgiyi mahkemeyle paylaşmadığı tartışılıyor. Hessen Eyaleti İstihbarat Teşkilatı ise konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.
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