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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa, NSU Watch
26.06.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

‘Vali Lübcke’yi ben öldürdüm’

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‘Vali Lübcke’yi ben öldürdüm’

2 Haziran’da evinin terasında öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı aşırı sağcı Stephan Ernst, suskunluğunu bozdu. Suçunu itiraf eden Ernst, Lübcke’yi mülteci tartışmaları yapıldığı dönemde Lohfelden’deki sözlerinden dolayı öldürdüğünü itiraf etti.

KASSEL Valisi Walter Lübcke, mülteci akının başladığı Ekim 2015’te Lohfelden’de yaptığı konuşmada, “Bu ülkenin değerleri var. Be değerleri benimsemeyenler her zaman ülkeyi terk edebilirler. Bu özgürlük, her Alman’ın hakkı” sözleriyle, mülteci alımını savunmuştu. Stephan Ernst’in suçunu itiraf ettiği bilgisini İçişleri Komisyonu’nun gizli oturumuna katılan milletvekilleri paylaştı. İçişleri Komisyonu’nun ise bu bilgiyi Federal Savcı Peter Frank’tan aldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Ernst, ifadesinde cinayeti tek başına planlayıp işlediğini savundu. Federal Savcılık ise cinayetin arkasında başka kişi ve örgüt olup olmadığını araştırıyor.

‘Vali Lübcke’yi ben öldürdüm’


Kassel Valisi Walter Lübcke 2 Haziran’da Hessen Eyaleti’ndeki Wolfhagen-İstha’da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Cinayetten yaklaşık iki hafta sonra 45 yaşındaki aşırı sağcı Stephan Ernst tutuklandı. Vali cinayetinde DNA izleri bulunan Stephan Ernst, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

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