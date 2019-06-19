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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
19.06.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Valiyi de NSU mu öldürdü?

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Valiyi de NSU mu öldürdü?

2 Haziran’da evinin bahçesinde öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke olayı da NSU işi mi? Katil zanlısı olarak yakalanan Stephan E.’nin 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU destekçilerinden Benjamin G. ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Kassel kentinde NSU tarafından öldürülen Halit Yozgat cinayetinde rolü aydınlanamayan istihbarat yetkilisi Andreas Temme’nin Kassel Valiliği’nde çalışıyor olması, istihbaratın neonazilerle karmaşık bağı ve derin devlet şüphelerini de gündeme getirdi.

KATİL zanlısı Stephan E.’nin Hessen Eyalet Meclisi’nde kurulan NSU Araştırma Komisyonu’nda da NSU destekçisi şüphesiyle sık sık adı geçtiği belirlendi. Komisyonda tanık olarak dinlenen Benjamin G., komisyonun Stephan E. hakkındaki sorusuna o zaman, “Biz ona ‘NPD Stephan’ diyorduk” cevabını vermiş. Eyalet istihbarat görevlisi bir kadın da gizli bir oturumda NSU Araştırma Komisyonu’nu Stephan E. hakkında bilgilendirdi. Ancak bu dosya gizli. Komisyon üyelerinden Sol Parti Hessen milletvekili Hermann Schaus, şimdi bu gizli dosyanın açılması için Hessen Eyalet Meclisi’ne önerge verdi. 

Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler de katil zanlısıyla ilgili, “Biz 2015’te onun NSU desteçisi olabileceği ihtimali üzerinde durduk” dedi. Ayrıca Hessen İçişleri Komisyonu da gelecek hafta olağanüstü toplantıya çağrıldı.

YİNE İSTİHBARAT ŞÜPHESİ
Stephan E. ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, Almanya’da, özellikle de Hessen Eyaleti’nde istihbaratla neonaziler arasında karmaşık bir ağ şüphesini güçlendiriyor. Cinayette şu karanlık noktalar NSU’yla paralelliğe işaret ediyor:
* Halit Yozgat, 6 Nisan 2006’da Kassel’de çalıştırdığı internet kafede kafasına sıkılan kurşunla öldürüldü. Cinayet sırasında Hessen istihbaratında aşırı sağ örgütlerden sorumlu Andreas Temme oradaydı. Temme’nin aynı gün cinayet öncesi ve sonrası kendisine muhbir olarak çalışan NSU destekçisi Benjamin G.’ye telefonla ulaşmaya çalıştığı cep telefonu verilerinden tespit edildi. NSU davasının 2 Ekim 2013 tarihli oturumunda tanık olarak dinlenen Hessen Asayiş Şubesi yetkilisinin ifadesine göre Temme ile muhbir Benjamin G. cinayetten 4 gün sonra buluştu. Bu görüşmede Halit Yozgat cinayeti de konuşuldu. Benjamin G., istihbarat şefinden cinayetle ilgili bilgi almak istedi, ama Temme sinirli davrandı. Temme’nin Halit Yozgat cinayetindeki rolü üzerine sorular aydınlık kazanmadı.
* 2011’de NSU örgütü ortaya çıkar çıkmaz, muhbir Benjamin G.’ye hemen avukat desteği veren Hessen istihbaratı, bu cinayetlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyordu.
* Gençliğinde ‘Küçük Hitler’ olarak adlandırılan Hessen istihbarat yetkilisi Andreas Temme, bu görevinden ayrılıp öldürülen Lübcke’nin yönetimindeki Kassel Valiliği’nde insan kaynaklarında göreve başladı. En son insan kaynakları bölümünden çevre bölümüne geçti.
* Vali cinayetinde NSU cinayetiyle ilgili bir diğer benzerlik ise valinin, kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürülmesi. NSU kurbanlarının hepsi yakın mesafeden kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldü.

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