Valinin katili suç makinesi ve azılı ırkçı çıktı

ALMANYA’da CDU üyesi ve eski milletvekili de olan 65 yaşındaki Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi kafasına sıktığı tek kurşunla öldüren zanlı, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Alman Milliyetçi Parti (NPD) üyesi çıktı. Zanlının ırkçı çıkması üzerine soruşturma dosyasına terör dosyarına da bakan federal savcılık el koydu.

ARKASINDA KİM VAR? ARAŞTIRILIYOR

Federal Savcılık Sözcüsü Markus Schmitt soruşturmayla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Alman vatandaşı Stephan E. cinayetle ilgili olarak tutuklandı. Stephan E., Dr. Lübcke’yi kafasına tek kurşunla öldürmekle suçlanıyor. Cinayetin aşırı sağcı motivasyonla işlendiğinden hareket ediyoruz. Şüphelinin açıklamaları ve görüşleri de bunu gösteriyor. Arkasında birileri olup olmadığını da araştırıyoruz. Federal Kriminal Dairesi ve Hessen Kriminal Dairesi de soruşturmada yer alıyor. Şüphelinin suçlu olduğunu gösteren çok sayıda delile ulaşıldı” dedi.

KASSEL SAVCILIĞINDAN DOSYA ALINDI

Almanya’da terör davalarına bakan federal savcılığın dosyayı üstlenmesi, suikastın arkasında ırkçı bir yapının olduğu ihtimalini de gündeme getirdi

Kurbanın üzerindeki kıyafetlerden alınan DNA incelemesiyle Stephan E.’nin kimliği belirlenmişti. Zanlı, özel timin gece yarısı baskınıyla Kassel’de yakalanmıştı. Zanlının yakalanmasından sonra onunla ilgili çarpıcı bilgilere de ulaşıldı.

NSU DOSYASINDA İSMİ VARDI

Der Spiegel’in ulaştığı bilgilere göre Stephan E. militan nazi örgütü ‘Combat 18’ ile bağlantılı bir ırkçı. Almanya’da 2000 yılların başında aktif olmaya başlayan Combat 18 militanları, kin ve nefret suçu yayarken sık sık şiddete de başvurmakla biliniyor. Özellikle bombalı saldırılarla adını duyurdu. Örgütün adındaki 18 rakamı Adolf Hitler’in adı ile soyadının baş harfleri olan ‘A’ ile ‘H’ harflerinin Alman alfabesindeki sıralarından geliyor. 2000 ile 2007 yşılları arasında sekizi Türk, biri Yunanlı ve bir de Alman polis memuru olmak üzere 10 kişiyi katleden NSU terör çetesinin de Combat 18 ile bağı vardı. Hessen NSU Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı dosyada Stephan E.’nin de adı vardı.

BOMBALI OTOMOBİLLE MÜLTECİ YURDUNA

Gençliğinden beri ırkçı çevrelerle ilişkisi belirlenen zanlı, suç işlemeye de yine genç yaşlarda başladı. Henüz 20 yaşındayken, 1993 yılında Hohenstein Steckenroth’ta bulunan mülteci yurdunu yakmaya çalıştı. Otomobile bomba yerleştirip ateşe vererek yurtta kalan mültecileri öldürmeyi hedefledi. Bomba şans eseri patlamadı. Yangın da büyümeden söndürüldü. Bu suçtan yargılandı ve ülkenin barışını bozmaktan hapis cezasına çarptırıldı. Bu olaydan bir yıl önce de 1992 yılında Wiesbaden Ana Tren Garı tuvaletinde bir kişi hem önden hem arkadan bıçakla yaraladı. Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanan Stephan E., mahkemede kendini ‘Bana cinsel saldırıda bulunmak isteği için bıçakladım’ sözleriyle savundu.

1 MAYIS’TA İŞÇİLERE SALDIRDI

Spephan E., 2009 yılında da bu kez 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçilere ve sendikacılara saldırdı. 400 ırkçı ile birlikte işçi kortejine saldıran zanlı, hapis cezasına çarptırıldı. Aldığı yedi aylık hapis cezası ertelendi. NPD’nin Hessen teşkilatında aktif olarak faaliyetlerde bulunan zanlının, bu bölgedeki ırkçı çevrelerle 25 yılı aşkın süredir faal olduğu belirlendi. Ağır şekilde adam yaralama ve silah bulundurma suçlarından da dosyası zanlının vali suikastın terör bağlantılı olup olmadığı da araştırılacak.