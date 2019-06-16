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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
16.06.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Vali Lübcke’nin katil zanlısı yakalandı

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Vali Lübcke’nin katil zanlısı yakalandı

Almanya’nın Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Kassel Bölgesi’nin valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı yakalandı. Soruşturmayı yürüten polis, cinayete kurban giden Lübcke’nin elbiselerinin üzerindeki DNA’dan zanlıya ulaştı.

SORUŞTURMA ekibi, DNA incelenmesinde alınan sonucun daha önce poliste kaydı bulunan 45 yaşındaki kişiyle uyuştuğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen özel kuvvetler, zanlıyı dün gece yarısı Kassel’de gözaltına aldı. Zanlı, sorgusundan sonra Kassel Cezaevi’ne kondu. Basında yer alan haberlere göre yakalanan zanlının polisteki kaydı kabarık ve aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı biri. Savcı, cezaevine konulan zanlının geçen hafta yolcu gemisinde yakalanıp sorgusundan sonra serbest bırakılan şüpheliyle aynı kişi olmadığı bilgisini verdi.
İki çocuk babası Lübcke, 2 Haziran’da evinin bahçesinde kafasına yakın mesafeden sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarını savunan Lübcke, 2015’te aşırı sağcı ve sağ popülist çereler tarafından tehdit edilmişti. Lübcke’nin ölümünden sonra sağ popülist çevreler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla sığınmacı dostu valinin ölümünden memnuniyet duyduklarını yazmıştı.

 

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