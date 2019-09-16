Vali cinayetinden üç gün sonra: ‘Sıra sende’
8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’ın, Vali Walter Lübcke cinayetinden üç gün sonra ölüm tehdidi daha aldığı ortaya çıktı.
TÜRKİYE kökenli avukatın, Kassel Valisi Walter Lübcke’nin 2 Haziran’da evinin terasında öldürülmesinin ardından, 5 Haziran’da, ‘NSU 2.0’ imzalı bir faks aldığı, bu faksta, “Biz Walter Lübcke’yi öldürdük. Kısa süre sonra sıra sende” yazdığı belirtildi. Tehdit mektubunda ‘NSU 2.0’ imzasının hemen yanında ise ‘Prinz Eugen SSOSTUBAF’ notu da düşülmüş. Bu notun, Hitlerin ordusu SS’ye bağlı Prens Eugen Hücum Birliği’nin ismi olduğu sanılıyor. Birlik, Hırvatistan’da İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük kıyım yapmakla sorumlu tutulmuştu.
DAHA ÖNCE DE AYNI İMZAYLA GÖNDERİLDİ
Frakfurt’lu avukat Seda Başay Yıldız, daha önce de birçok kez tehdit almış ve ailesiyle tehdit edilmişti. Yine ‘NSU 2.0’ imzasıyla gönderilen tehdit mailleriyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Hessen Eyalet Emniyeti’nde görevli beş polis açığa alınmış, polislerin, kurdukları WhatsApp grubunda benzer semboller ve yazışmalar yaptıkları tespit edilmişti.
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