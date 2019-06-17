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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT HÜRRİYET
17.06.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Vakıfbank International Avusturya’daki 20'nci yılını galayla kutladı

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Vakıfbank International Avusturya’daki 20'nci yılını galayla kutladı

Türkiye‘nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank‘ın Viyana‘daki şirketi Vakıfbank International AG, 20‘nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir galayla kutladı.

AVUSTURYA'yı ziyaret eden devlet adamları ve dünya çapındaki starların konaklamak için öncelikle tercih ettiği Hotel Imperial'de Türkiye rüzgarı estiren gala siyaset, ekonomi ve iş dünyasını buluşturdu.
Başta Avusturya Ekonomi Odası ve Avusturya Basın Birliği üyeleri olmak üzere ev sahibi ülkeden konukların da ilgi gösterdiği gecede konuşan Vakıfbank International AG CEO´su Ahmet Vural Bıyık, bankanın yıl içinde aldığı yolu ve Türkiye'yle Avusturya arasındaki gelişmelere yaptığı hizmetleri anlattı. Bıyık, 2018 yılında son yirmi yılın en büyük karının elde edildiğine dikkat çekti.

Vakıfbank International Avusturya’daki 20nci yılını galayla kutladı


Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün, Başkonsolos Asip Kaya'nın da katıldığı galada Avusturya'nın Türkiye'de görev yapan eski büyükelçilerden Dr. Emil Brix ve Dr. Ralph Scheide de misafirler arasında yer aldı. Türkiye Vakıfbank ise Genel Müdür Yardımcısı Şuayıp Bilgili, Vakıfbank Int. AG Yönetim Kurulu Üyesi Ferkan Merdan ve Vakıflar Bankası TAO Genel Müdür Yardımcısı Mikail Hidir temsil etti.
Türkiye'nin en büyük 10 bankası arasında yer alan Vakıfbank, dünyanın çeşitli ülkelerinde şube ve temsilcilikleri ya da Viyana'daki VakıfBank International AG gibi çeşitli bankalarda iştiraki bulunuyor.

Vakıfbank International Avusturya’daki 20nci yılını galayla kutladı

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