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Uzun vadeli görev için Afganistan’da

AA
26.03.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan NATO Üssü’nde Alman askerlerini ziyaret etti.

BAKAN Von der Leyen, Mezar-ı Şerif şehrindeki üssü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Afganistan’da uzun vadeli bir göreve hazırlandıklarını söyledi. Afganistan’a yeni gönderilecek Alman askerlerinin Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği vereceğini belirten von der Leyen, misyonun süresinin ülkedeki güvenlik durumuna bağlı olduğunu ifade etti. Von der Leyen, Afganistan’ın güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye henüz hazır olmadığını sözlerine ekledi. 

Alman Savunma Bakanı Von der Leyen’in ziyaret sırasında Afgan yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği açıklanmadı.

Uzun vadeli görev için Afganistan’da

Uzun vadeli görev için Afganistan’da

Uzun vadeli görev için Afganistan’da

Uzun vadeli görev için Afganistan’da

Uzun vadeli görev için Afganistan’da

Uzun vadeli görev için Afganistan’da

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA
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