Üzerinde anlaştıkları ilk konu başörtüsü yasağı oldu!
Belçika’nın Hollandaca konuşulan Flaman bölgesinde kurulacak olası hükümette yer alacak partilerin koalisyon görüşmelerinde üzerinde anlaştığı ilk konu, başörtüsü yasağı oldu.
BELÇİKA’da 26 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA), Hıristiyan Demokrat Parti (CD-V) ve Flaman Liberal Demokrat Partisi (Open VLD), yeni hükümette uzlaştı.
Eski Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon öncülüğünde yürütülen koalisyon görüşmelerinde, üzerinde ilk uzlaşılan konulardan biri, okullarda başörtü yasağı oldu.
Koalisyon protokolünde, “Öğretmen ve öğrenciler için dini tarafsızlık getirilecek” ifadesine yer verildi.
Mutabakat uyarınca, yeni hükümet tarafından okullarda başörtüsü, kipa ve türban gibi dini simgelerin kullanımı resmen yasaklanacak.
HERKES ZARARLI ÇIKACAK
Belçika’da bazı kentlerde kısmi başörtüsü yasağı uygulanıyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers’te 10 yıldan bu yana okullarda başörtüsü takmak yasak. Son yıllarda bu konuda sık sık tartışmalar yaşanıyor ve konu zaman zaman yargı gündemine taşınıyor. Son olarak Maasmechelen kentinde iki Müslüman kız öğrenci, okullarına başörtüsü yasağı konusunda dava açtı. Mahkeme, “güvenlik ya da okulun yapısını tehdit edecek durumlar” dışında yasağın gerekli olmadığına karar verdi.
Muhalefetteki Yeşil Sol Parti, başörtüsü yasağına karşı çıkıyor. Parti’nin Ghent şehrindeki eğitim sorumlusu Elke Decruynaere, “Genel bir yasak getirilirse çok kötü olacak. Bu yasakla yetenekli insanlar inanılmaz şekilde harcanacak. Bundan herkes zararlı çıkacak” dedi.
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