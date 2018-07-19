‘Üzerimize öz şüphe sisi çöktü’
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit müzakerelerine “şüphe sisi” çöktüğünü belirterek, “Müzakere sermayemizi tükettik” dedi.
BORIS Johnson, Dışişleri Bakanlığından istifasının ardından Avam Kamarası’nda konuştu.
Başbakan Theresa May başkanlığında önceki hafta toplanan bakanlar kurulunda kararlaştırılan yeni Brexit müzakereleri yaklaşımını eleştiren Johnson, “Sanki son 18 ayda (üzerimize) bir öz şüphe sisi çöktü. Müzakere sermayemizi tükettik. (AB ile) Gelecekteki ticari ilişkimizi tartışmadan 40 milyar sterlinden fazla ayrılık ücreti ödemeyi kabul ettik” diye konuştu.
Johnson, İngiltere’nin, Brexit anlaşmasının bütün önemli yönleri konusunda Avrupa Adalet Divanı’nın kararlarını kabule razı hale geldiğinin altını çizerek, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti sorununun da müzakerelerde baskın hale gelmesini eleştirdi.
İngiliz hükümetinin son 18 ayda izlediği müzakere politikasının ‘geri adımlarla’ dolu olduğunu belirten Johnson, gelinen noktayı ‘sözde Brexit’ diye nitelendirdi.
Johnson, hükümetin yeni müzakere yaklaşımına kabine toplantılarında da itiraz ettiğini ifade ederek, “Ben bunu tabii ki destekleyemem ve şu anda da buna karşı itirazlarımızı dile getirmekten mutluyum” diye konuştu.
‘BAŞKA FIRSATIMIZ OLMAYACAK’
Hükümetin bugüne kadar izlediği yanlış politikaya karşın “Brexit’i kurtarmak için geç kalınmadığını” söyleyen Johnson, şunları kaydetti:
“Daha önce taktik değiştirdik, şimdi de değiştirebiliriz. Sorun daha önce dile getirdiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması’nı savunmakta başarısız olmamız değil. Bunu denemedik bile. Şimdi denemeliyiz, yoksa başka fırsatımız olmayacak.”
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