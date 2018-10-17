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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AFP-Twitter
17.10.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

Uzatılan süpürgeyi almayan Kral’a tepki: El tokalaşma ile yardım etmiyorsun

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Uzatılan süpürgeyi almayan Kral’a tepki: El tokalaşma ile yardım etmiyorsun

İspanya Kralı 6. Felipe’nin sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Mallorca Adası’na ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Temizlik çalışmalarına yardım etmesi için uzatılan süpürgeyi istemeyen kral, tepki çekti.

İSPANYA Kralı 6. Felipe, sel felaketinden etkilenen Mallorca Adası’nı ziyaret etti. Mallorca adasında çalışan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral’ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral, gencin daveti geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Kral’a süpürge uzatan Tarela, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kral bizlere destek için geldiğini söyledi. Ben de ona süpürge uzattım, ama kabul etmedi” dedi.

Uzatılan süpürgeyi almayan Kral’a tepki: El tokalaşma ile yardım etmiyorsun

KRALLIĞA SEMPATİ DUYMUYORUM
“Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor” diyen Tarela, “Ülkemi çok seviyorum ama krallığa sempati duymuyorum” ifadesini kullandı. İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

Uzatılan süpürgeyi almayan Kral’a tepki: El tokalaşma ile yardım etmiyorsun

SÜPÜRGELİ NADAL’A TAKDİR
Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal da ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalamayarak temizlik çalışmalarına katılmış, büyük takdir toplamıştı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaket sonrası evini su basanlar ve evlerinden tahliye edilenlere açmıştı.

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