Uzatılan süpürgeyi almayan Kral’a tepki: El tokalaşma ile yardım etmiyorsun
İspanya Kralı 6. Felipe’nin sel felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Mallorca Adası’na ziyareti sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Temizlik çalışmalarına yardım etmesi için uzatılan süpürgeyi istemeyen kral, tepki çekti.
İSPANYA Kralı 6. Felipe, sel felaketinden etkilenen Mallorca Adası’nı ziyaret etti. Mallorca adasında çalışan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral’ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral, gencin daveti geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Kral’a süpürge uzatan Tarela, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kral bizlere destek için geldiğini söyledi. Ben de ona süpürge uzattım, ama kabul etmedi” dedi.
KRALLIĞA SEMPATİ DUYMUYORUM
“Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor” diyen Tarela, “Ülkemi çok seviyorum ama krallığa sempati duymuyorum” ifadesini kullandı. İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.
SÜPÜRGELİ NADAL’A TAKDİR
Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal da ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalamayarak temizlik çalışmalarına katılmış, büyük takdir toplamıştı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaket sonrası evini su basanlar ve evlerinden tahliye edilenlere açmıştı.
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