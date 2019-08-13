Uyuşturucu ticaretiyle başa çıkamayan polis ‘Gülizar Park’ı kapatacak!
Berlin polisi, ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg semtindeki Görlitzer Park’ı, son yıllarda özellikle Afrika kökenlilerin uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirmesi ve yaralamalı şiddet olaylarının artması üzerine çareyi geceleri parkı kapatmada buldu.
İÇİŞLERİ Senatörlüğü Müsteşarı Torsten Akmann, Türkler tarafından ‘Gülizar Park’ olarak da bilinen Görlitzer Park’ın geceleri kapanmasının iyi bir öneri olduğu söyledi. Berlin Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu’na konuyla ilgili bilgi veren SPD’li Akmann, Berlin’de bir süredir ulaşıma kapanan ve gündüzleri halka açık tutulan Tempelhof Havaalanı’nı örnek göstererek “Bu alan geceleri saat 22.00’den itibaren kapanıyor. Burada herhangi bir olay da olmuyor. Benzer uygulama Görlitzer Park için de geçerli olabilir” dedi.
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