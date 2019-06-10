Uyuşturucu kaçakçıları polisi de şaşırttı
İspanya polisi, Madrid’deki bir depoya yaptığı baskında taşların içine saklanmış yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. 11 kişinin gözaltına alınırken uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı yöntem polisi de şaşkınlığa uğrattı.
İSPANYA’DA vergi dairesi ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Madrid bölgesinde bulunan Humanes kasabasındaki bir depoda yaklaşık 1 ton uyuşturucu bulundu. Paketler halinde sahte taşların içine saklanan uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 11 kişi gözaltına alındı.
AVRUPA’NIN TAMAMINA DAĞITACAKLARDI
Paylaşılan görüntülerde, polislerin içine uyuşturucu gizlenmiş sahte taşları kırdığı ve kırılan her taşın içinden 1 kilodan fazla uyuşturucu bulunan 785 paket ele geçirildiği görülüyor.
Gözaltına alınan kişilerin Kolombiya ve Venezuela vatandaşlarından oluşan bir çetenin parçası olduğu ve uyuşturucuyu Avrupanın tamamına dağıtmayı planladıkları açıklandı.
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