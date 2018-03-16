Uyuşturucu çetesi polisi maaşa bağlamış

BU sabah 14 eve ve işyerine baskın düzenleyen emniyet güçleri, 39 yaşındaki polis memuru ile birlikte üç kişiyi gözaltına aldı. Polisin, rüşvet karşılığı uyuşturucu çetesine yardımcı olmakla suçlanıyor. Rüşvetçi polis memurunun 2016 yılından beri uyuşturucu çetesinden aylık üç bin euro aldığı ve bu paraya karşılık da çeteye polis baskınlarını önceden sızdırdığı sanılıyor. Savcılık ve polis yetkilileri, rüşvetçi polisin şimdiye kadar en az sekiz baskını çeteye önceden bildirdiğini tespit etti. Çete de böylece polis baskınlarından kurtulmayı başardı.