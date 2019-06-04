Uyuşturucu Almanya'da mektupla dağıtılıyor
Almanya’da internet üzerinde uyuşturucu satanlar, müşterilerine uyuşturucuyu mektup yoluyla ulaştırıyor. 2018 yılında 12 binden fazla mektubun içinde uyuşturucu tespit edildi. Üstelik postane çalışanları yasaya göre bu durumu polise bildiremiyor.
ALMAN Posta İdaresi’nin Marburg’daki merkezine günde yaklaşık 16 bin isimsiz mektup geliyor. Postane çalışanlarının alıcısı veya göndericisi belli olmayan mektupları alıcısına ulaştırmak amacıyla zarfları açtıklarında, bir çoğunun içerisinden uyuşturucu çıkıyor. Posta idaresinin verdiği bilgilere göre 2018 yılında 12 binden fazla mektubun içinden toz veya hap halinde uyuşturucu çıktı. Posta idaresi, uyuşturucu çıkan mektupları polise de bildiremiyor. Postane yasasına göre bu yasak. Polise bilgi ve belge ulaştırılamadığı için de polis ve savcılık soruşturma açamıyor.
SİLAH VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ DE GÖNDERİLİYOR
Hessen Eyalet Adalet Bakanı Eva Kühne Hörmann, postane yasasını eleştirerek “İnternet üzerinden kurulan bağlantılarla uyuşturucu, silah ve çocuk pornografisiyle ilgili materyaller posta yoluyla kolayca gönderilebiliyor. İnternet üzerinden suçun yaygınlaştırılması engellenmek için bu durum değişmek zorunda” dedi.
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