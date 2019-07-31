Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu?

SAVCILIK ve polis, evli, üç çocuk babası katil zanlısı Habte A.’nın neden böyle bir saldırıya başvurduğunu, cinayetin nedenini soruşturuyor. 40 yaşındaki zanlı Habte A. ise cezaevinde susuyor. Habte A. olaydan birkaç saat önce, pazar akşamı Facebook hesabından 4 yaşındaki kendi oğlunun fotoğrafını paylaştı. Pazartesi sabahı saat 10.00’da ise 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan o iğrenç olayı gerçekleştirdi.

Habte A., 2006’dan beri İsviçre’de yaşıyor. Eritreli bir sığınmacı. Önce Almanca öğrenmiş, ardından çalışmaya başlamış. Aarau’da 6 yıl bir torna tesviye fabrikasında çalışmış. Evlenip bir aile kuran Habte A.’nın 1, 3 ve 4 yaşlarında üç çocuğu var. Başarılı bir aile babası. Karısıyla birlikte Zürih’te Katolik-Ortodoks kilisesinde aktif hizmet yapıyor. Aarau’da çalıştığı fabrikada işler kötü gidince çıkarılan Habte A., 2017 ocak ayında Zürih Şehir Ulaşım İşletmeciliği’nde (VBZ) üç aylığına işe başlamış. VBZ’in 2017 yıllık raporunda Habte A. hakkında geniş bilgi var. Çalışkan, disiplinli, B1 düzeyinde Almanca bilen tam bir ‘uyum örneği’ olarak gösterilmiş. ‘HEP İŞİNİN BAŞINDA OLUR’

İşletme Müdürü Andreas Greminger, çok çalışkan gördüğü Habte A.’nın iş süresini 6 ay daha uzatmış. Raporda kendisiyle yapılan söyleşide Habte A. hakkında şöyle diyor: “İş yerinde öyle kimseyle oturup gevezelik etmez, hep işinin başında olur, güvenilir ve çalışkan birisi.”

Habte A.’yı işe aldıran çalışma koçu Milena Schlegel de, “Hep dakik, yüksek bir motivasyona sahip, biraz çekingen ve utangaç biri” diye tarif ediyor. Önce geçici olarak işe alınan Habte A., iş yerinde bir kişinin erken emekliye ayrılması üzerine Nisan 2018’de tam kadrolu olarak işe devam ediyor.

‘KOCAMI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM’

Ancak bu çalışkan, disiplinli ve uyum örneği Habte A., Ocak 2019’dan itibaren psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Ocak ayından bu yana iş yerinde raporlu görünüyor. İsviçre polisinin verdiği bilgiye göre, perşembe günü komşusu bir kadını bıçakla tehdit etti. Ardından komşu kadınla birlikte kendi karısı ve çocuklarını Zürih Waedenswill’deki eve kilitleyip çıktı. Karısı polisi arayıp yardım istedi. İfadesinde ise kocasını ilk kez böyle gördüğünü anlattı. Zürih polisi aynı gün Habte A. hakkında ‘İsviçre dışına çıkmaz’ düşüncesiyle sadece ülke içinde arama kararı çıkardı. Ama Habte A. trenle Basel üzerinden Frankfurt’a geldi ve pazartesi sabahı eylemini gerçekleştirerek çocuk katili oldu. Vatandaşlar, trenin altına itilerek öldürülen 8 yaşındaki çocuk için Frankfurt Tren İstasyonu’nu çiçek ve oyuncak bahçesine döndürdü.

Olayın yaşandığı Frankfurt Tren İstasyonu önünde dün akşam bir anma toplantısı düzenlendi. Bir grup aşırı sağcı, etkinlik sırasında yabancılara karşı düşmanlığı körüklemek için olayı malzeme yapmak istedi ancak polis grubu ayırdı.