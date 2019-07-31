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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa, SAH Zürih 2017 yıllık raporu
31.07.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu?

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Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu?

Pazartesi sabahı saat 10.00’da Frankfurt Tren İstasyonu’nun 7 numaralı peronunda yaşanan olay, herkesi yasa boğdu. Savcı, polis, kamuoyu, İsviçre’de ‘uyum örneği’ olarak gösterilen bir sığınmacının nasıl çocuk katili olduğunu sorguluyor.

SAVCILIK ve polis, evli, üç çocuk babası katil zanlısı Habte A.’nın neden böyle bir saldırıya başvurduğunu, cinayetin nedenini soruşturuyor. 40 yaşındaki zanlı Habte A. ise cezaevinde susuyor. Habte A. olaydan birkaç saat önce, pazar akşamı Facebook hesabından 4 yaşındaki kendi oğlunun fotoğrafını paylaştı. Pazartesi sabahı saat 10.00’da ise 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan o iğrenç olayı gerçekleştirdi.
Habte A., 2006’dan beri İsviçre’de yaşıyor. Eritreli bir sığınmacı. Önce Almanca öğrenmiş, ardından çalışmaya başlamış. Aarau’da 6 yıl bir torna tesviye fabrikasında çalışmış. Evlenip bir aile kuran Habte A.’nın 1, 3 ve 4 yaşlarında üç çocuğu var. Başarılı bir aile babası. Karısıyla birlikte Zürih’te Katolik-Ortodoks kilisesinde aktif hizmet yapıyor. Aarau’da çalıştığı fabrikada işler kötü gidince çıkarılan Habte A., 2017 ocak ayında Zürih Şehir Ulaşım İşletmeciliği’nde (VBZ) üç aylığına işe başlamış. VBZ’in 2017 yıllık raporunda Habte A. hakkında geniş bilgi var. Çalışkan, disiplinli, B1 düzeyinde Almanca bilen tam bir ‘uyum örneği’ olarak gösterilmiş.

Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu
‘HEP İŞİNİN BAŞINDA OLUR’

İşletme Müdürü Andreas Greminger, çok çalışkan gördüğü Habte A.’nın iş süresini 6 ay daha uzatmış. Raporda kendisiyle yapılan söyleşide Habte A. hakkında şöyle diyor: “İş yerinde öyle kimseyle oturup gevezelik etmez, hep işinin başında olur, güvenilir ve çalışkan birisi.”
Habte A.’yı işe aldıran çalışma koçu Milena Schlegel de, “Hep dakik, yüksek bir motivasyona sahip, biraz çekingen ve utangaç biri” diye tarif ediyor. Önce geçici olarak işe alınan Habte A., iş yerinde bir kişinin erken emekliye ayrılması üzerine Nisan 2018’de tam kadrolu olarak işe devam ediyor.

‘KOCAMI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜM’

Ancak bu çalışkan, disiplinli ve uyum örneği Habte A., Ocak 2019’dan itibaren psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Ocak ayından bu yana iş yerinde raporlu görünüyor. İsviçre polisinin verdiği bilgiye göre, perşembe günü komşusu bir kadını bıçakla tehdit etti. Ardından komşu kadınla birlikte kendi karısı ve çocuklarını Zürih Waedenswill’deki eve kilitleyip çıktı. Karısı polisi arayıp yardım istedi. İfadesinde ise kocasını ilk kez böyle gördüğünü anlattı. Zürih polisi aynı gün Habte A. hakkında ‘İsviçre dışına çıkmaz’ düşüncesiyle sadece ülke içinde arama kararı çıkardı. Ama Habte A. trenle Basel üzerinden Frankfurt’a geldi ve pazartesi sabahı eylemini gerçekleştirerek çocuk katili oldu.

Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu
Vatandaşlar, trenin altına itilerek öldürülen 8 yaşındaki çocuk için Frankfurt Tren İstasyonu’nu çiçek ve oyuncak bahçesine döndürdü.

Uyum örneği nasıl çocuk katili oldu
Olayın yaşandığı Frankfurt Tren İstasyonu önünde dün akşam bir anma toplantısı düzenlendi. Bir grup aşırı sağcı, etkinlik sırasında yabancılara karşı düşmanlığı körüklemek için olayı malzeme yapmak istedi ancak polis grubu ayırdı.

 

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