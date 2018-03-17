Uyum bakanları: Seehofer yanlış

Almanya’da Bavyera Uyum Bakanı Emilia Müller’in başkanlığında gerçekleştirilen 13. Entegrasyon Bakanlar Konferansı Nürnberg’de sona erdi. Entegrasyondan sorumlu bakanlar ve senatörler, uyum konularında güçlü mesajlar yolladılar. Kongrede oylanan bu yıl ki, “Entegrasyon-Oryantasyon (Yönlendirme-Kılavuzluk Etme) Yoluyla Uyum" sloganı önerisini de oy birliği ile kabul edildi.

GÖÇMENLER YASA VE DEĞERLERİ KABUL ETMELİ

Bavyera Uyum Bakanı Emilia Müller, uyum politikaları konusunda “Entegrasyon, Almanya’nın gelecekteki yaşanabilirliği konusunda önemli bir sorun, sosyal barış sadece bizim başarımıza değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize de bağlıdır" dedi.

Kongrede, göçmenlerin başarı şansı da değerlendirildi. Barışçı ve açık fikirli yaşamın başarı olacağı belirtildi. Göçmenlerin dil, iş, yaşam ve erkek-kadın eşitliği gibi yasa ve değerleri kabul etmeleri beklenir görüşü benimsendi.





SEEHOFER'İN SÖZLERİ

Kongre sonunda yapılan basın toplantısında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in “İslam Almanya’ya ait değildir" sözlerine cevap veren Baden Württemberg Sosyal ve Entegrasyon Bakanı Manne Lucha "Almanya’da 4 Milyon Müslüman yaşamakta. Hepsi toplumun bir parçası. Seehofer’in bu söylemleri kışkırtmadan başka hiç bir işe yaramaz" dedi.

KENDİ ADINA KONUŞMAMALI

Seehofer’e göndermede bulunan Hamburg Sosyal Senatörü Melanie Leonhard ise "Seehofer’in kendi adına değil, bir bakan olarak tüm Almanlar adına konuşmasını tavsiye ediyorum. Alman Anayasası din özgürlüğünü garantilemektedir" dedi.

NRW Aile, Göçmen ve Entegrasyon Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Joachim Stamp da "Horst Seehofer Almanya’nın yeni İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı’dır, yani yurdumuzda yaşamakta olan 4 milyon göçmenin güvenliğinden de sorumludur. Yaptığı konuşma ile hata yaptı" diye konuştu.