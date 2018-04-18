Uyum Bakanı Widmann Mauz: 600 bin çocuk evde Almanca konuşmuyor
Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz, Almanya’da kreşe giden 3 milyon çocuktan 600 bininin evde Almanca konuşmadığını söyledi.
Microsoft tarafından desteklenen ‘Schlaumaeuse’ (Akıllı Fare) girişimi, Almanya’daki 5 ila 9 yaşları arasındaki göçmen ve mülteci çocuklara online işlemler uygulaması üzerinden dil eğitimi imkanı sunuyor. Çocuklar, oynayarak, Almancayla birlikte İngilizce ve Fransızca da öğreniyor. Projenin tanıtımında konuşan Almanya Uyum Bakanı Annette Widmann Mauz, kreşlere giden çocukların yüzde 20’sinin evde Almanca yerine başka bir dil konuştuğunu söyledi. Bakan Widmann Mauz, “Kreşe giden 600 bin öğrenci evde Almanca konuşmuyor. Bizim ikinci dil olarak Almancayı yerleştirmemiz lazım” dedi.
Çocuklarda dil eğitimini geliştirmek için yapılan çalışma ve girişimlere önem verdiklerini belirten Bakan Widmann Mauz, “Almanca eğitimde başarının, daha sonra da meslek eğitiminde ve iş pazarında başarının anahtarı” dedi. Toplantıda konuşan Prof. Rolf Rosenbrock da, dijital medya üzerinden dil eğitiminin hızla geliştirilip genişletilmesi gerektiğini söyledi.
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