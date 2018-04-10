Uyarı grevi Almanya’yı kilitledi
Ver.di’nin toplu sözleşme görüşmelerinde elini güçlendirmek için yaptığı çağrıya uyan çalışanlar, bu sabah iş bıraktı. Havaalanı ve kamu kuruluşlarında yapılan uyarı grevi nedeniyle ülke genelinde günlük yaşam olumsuz etkilendi.
FRANKFURT, Münih, Köln ve Bremen kentlerindeki havaalanlarında çalışanların uyarı grevine katılması nedeniyle binlerce uçuş ya iptal edildi ya da gecikmeli yapılabildi. Grevden 90 bin yolcunun olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor. Lufthansa bugün yaklaşık 800 uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı. İptal edilen seferler arasında uzun mesafeli uçuşlar da bulunuyor. Lufthansa yönetimi kısa mesafeli uçuş yapacak yolcularını trenlere yönlendirdi. Havaalanlarındaki uyarı grevi gün boyunca sürdü.
Sendika yönetimi 15 ve 16 Nisan günleri işveren temsilcileriyle üçüncü kez masaya oturacak. Üçüncü tur görüşmeleri öncesi elini güçlendirmek amacıyla uyarı grevlerinin sürmesi bekleniyor. Bu kez belediye ve diğer kamu kuruluşlarında çalışanların uyarı grevi yapması planlanıyor.
2 MİLYON 300 BİN ÇALIŞANI KAPSIYOR
Ver.di Başkanı Frank Bsirske uyarı grevlerinin tüm Almanya’ya yayılacağının mesajını verirken “Amacımız işverene güçlü bir sinyal vermek” dedi.
Ver.di ile işveren arasında yaklaşık 2 milyon 300 bin kişiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri şubat ayında başladı. Sendika çalışanlar için aylık 200 eurodan az olmamak üzere yüzde 3 oranında zam istiyor. İşveren ise şimdiye kadar iki kez masaya oturmasına rağmen kendi teklifini henüz sunmadı.
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