Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi
Hollanda’nın Utrecht şehrinde belediye tarafından beldedeki 316 otobüs durağının üstleri yeşillendirilerek, arılar ve kuşlara da durak yapıldı.
OTOBÜS duraklarının üstlerinin yeşillendirilmesi yalnızca gözlere hoş bir manzara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ince tozları ve yağmur sularını da topluyor, otobüs bekleyenlere yaz mevsiminde de serinlik sağlıyor. Öte yandan bu yeşillikler, kuşlar, arılar ve böceklere de yeşil alan sağlıyor. Utrecht Belediyesi, çatılarını yeşile dönüştürmek isteyen vatandaşlara da destek sağlıyor.
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