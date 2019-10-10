‘Utanç verici kara bir gün’
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ile birlikte saldırının gerçekleştiği sinagogu ziyaret etti. Yahudi cemaatinin yetkililerinden bilgi alan Steinmeier, sinagogun kapısına çiçek bıraktı.
ZİYARETİN ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Steinmeier, şunları söyledi: “Bugün utanç verici kara bir gün. İçi dolu bir sinagoga saldırı yapılmak istenmesi dehşet verici. Bu korkakça yapılan saldırıyı kınamak yetmez. Devletin, Yahudi yaşamından sorumlu olduğu açıktır.Toplumun da Almanya’daki Yahudilerle dayanışma göstermesi gerekir. Ancak bu dayanışmayı sadece bugün göstermemeliyiz. Kim şimdi hâlâ aşırı sağcılığa ve ırkçı nefrete bir kıvılcım anlayış gösterirse, kim nefreti körüklerse, kim başka düşüncede ve farklı dinden olanlara yönelik şiddeti haklı gösterirse, suç ortağı olur.”
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