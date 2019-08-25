Utanç Duvarı’nın yıkılışının 30. yılına özel konser
Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yılı nedeniyle Berlin Filarmoni Orkestrası tarihi Brandenburg Kapısı’nda özel bir konser verdi. Berlin Filarmoni’sinin yeni Şefi Kirill Petrenko’nun yönetimindeki orkestra Ludwig van Beethoven’ın 9. Senfonisini çaldı.
BERLİN Filarmoni Orkestrası’nın tarihi Brandenburg Kapısı’nda ilk kez verdiği açık hava konserini 35 bin kişi dinledi. RBB Televizyonu’nda canlı yayınlanan konseri yerinde izleyen kimi göstericilerin Berlin Duvarı kurbanları için gözyaşı döktüğü de görüldü.
137 YILLIK ORKESTRANIN 7. ŞEFİ
Berlin’i ikiye bölen ve kimilerinin de Utanç Duvarı olarak nitelendirdiği Berlin Duvarı, 1961 yılında yapıldı. 9 Kasım 1989 yılında da yıkıldı. Konseri yöneten Petrenko, Berlin Filarmoni Orkestrası’nın şefliğini Simon Rattle’den devraldı. Petrenko, 137 yıllık orkestranın yedinci şefi oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle