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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
13.08.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

‘Utanç Duvarı’na 58’nci yıl anması

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‘Utanç Duvarı’na 58’nci yıl anması

Yapımına 13 Ağustos’ta başlanan, dünya edebiyatına ve tarihe ‘Utanç Duvarı’ olarak giren, aileleri, evleri, kenti, yolları hatta rüyaları bölen Berlin Duvarı, 58'inci yılında anıldı. Hükümetin Doğu Eyaletleri Sözcüsü Christian Hirt, Berlin Duvarı için “Alman tarihinin kara günü” dedi.

İKİNCİ Dünya Savaşı kararını Nazi diktatörü Hitler, Berlin'de verdi. 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırısıyla başlayan ve 6 yıl süren savaş, 60 milyon insanın hayatına mal odu. 8 Mayıs 1945'te ise Berlin'de Almanya'nın kayıtsız şartsız teslimiyle sona erdi. Başkent Berlin Amerika, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa tarafından dört sektöre bölündü. 

Nazi rejimine karşı birlikte savaşan müttefik güçleri Amerika ve Sovyet tankları bu sefer Berlin'de karşı karşıya geldi. Üçüncü bir dünya savaşının eşiğinden kılpayı dönüldü.
İkiye bölünen Berlin'de her gün yüzlerce insan Doğu'dan Batı'ya kaçıyordu. Doğu Berlin'de Walter Ulbricht yönetimi 1961'de kenti ikiye bölen duvar kararını aldı. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece Doğu Alman ordusu ve polisleri Batı'ya giden tüm yolları kapattı ve 155 km uzunluğundaki duvarın inşaatı başladı.

‘Utanç Duvarı’na 58’nci yıl anması

140 KİŞİ ÖLDÜ
Duvar sadece kenti değil, aileleri, evleri, rüyaları bile ikiye böldü. Evi Doğu yakasında kalan İda Siekmann adlı kadın, duvar inşaatının başlamasından 9 gün sonra evinin penceresinden Batı'ya atladı. Aldığı yaralar sonucu hayatını kaybeden İda Siekmann duvarın ilk kurbanı olarak tarihe girdi.
Batı Berlin'deki kız kardeşinin yanına kaçmak isteyen 18 yaşındaki Peter Fechter adlı genç, 17 Ağustos 1962'de saat 14.15'te duvara tırmandı. Ancak üç nöbetçi askerin kurşunlarına hedef olan Peter Fechter 3.75 metre yüksekliğindeki duvarın öte yakasına geçemedi. Ağır yaralı olarak duvarın doğu yakasına, duvarla tel örgü arasına geri düştü. Saatlerce duvarla tel örgü arasında imdat isteyen Peter Fechter'in duvarla tel örgü arasındaki fotoğrafı tüm dünya kamuoyunu sarstı. Duvarın iki yakasında da insanların toplanması ve yoğun tepkileri üzerine hastaneye kaldırılan Peter Fechter kurtarılamadı. 1961'de duvarın inşaasından 1989 Kasımı’ndaki yıkılışına kadar 140 kişi duvarda hayatını kaybetti.

‘Utanç Duvarı’na 58’nci yıl anması

ÖZGÜRLÜK DOĞAL DEĞİL
Duvarın inşaasının 58'inci yılında Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, kentin Bernauer Caddesi üzerindeki duvar anıtının önüne çelenk koydu. Müller, duvar 30 yıl önce yıkılmış olmasına rağmen, kurbanların asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Hükümetin Doğu Eyaletleri Sözcüsü Christian Hirte, duvarı “Almanya tarihinin kara günü” olarak niteledi ve duvarı hatırlamanının ‘özgür ve açık toplumun öyle doğal bir durum olmadığını’ vurgulamak için önemli olduğunu söyledi. Hirte, “Duvarı yıkıma götüren herkese teşekkür borçluyuz” dedi.
13 Ağustos'ta yapımına başlanan Berlin Duvarı, yapımından 28 yıl sonra, 9 Ekim 1989'da Doğu Almanya'da başlayan barışçıl ‘Halk Biziz’ gösterileri sonucu 9 Kasım 1989'da yıkılarak tarihe karıştı.

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