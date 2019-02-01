‘Usedom Krimi’nin yeni komiseri bir Danimarkalı
Alman Birinci Kanalı’nda yayınlanan polisiye dizisi ‘Usedom Krimi’ye yeni oyuncu bulundu. Maria Potthoff’un dizinden ayrılmasından sonra yeni komiser arayışına giren yapımcılar, aradıkları ismi Danimarka’da buldu. 41 yaşındaki Danimarkalı Rikke Lylloff ‘Usedom Krimi’ adlı dizide suçluların amansız takipçisi olacak.
ÇOK iyi Almanca konuşabilen güzel oyuncu “Annem Almanca öğretmeniydi. Bu yüzden ben de iyi Almanca öğrendim” dedi. Eşinden ayrılan ve yeni bir ilişkisi de olan Danimarkalı oyuncu evlilikle ilgili ise “Altı yıl süren bir evliliğim oldu. Eski kocam Amerika’da, ben Danimarka’da yaşadım. Maalesef evliliğimiz sürmedi. Tabi ayrılık çok acı verdi. Şimdi yeni bir ilişkim var. İki yıldır birlikteyiz. Evliliği şimdilik düşünmüyorum” dedi. İleride anne olmak istediğini de belirten oyuncu “Benim küçük kız kardeşim yeni anne oldu. Ben de istiyorum” dedi.
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