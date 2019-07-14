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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAFLAR: DPA
14.07.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Ursula von der Leyen'nin kader günü: Seçilecek mi?

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Ursula von der Leyen'nin kader günü: Seçilecek mi?

Avrupa Parlamentosu salı akşamı saat 18.00’de başkanını seçmek için oylama yapacak. AB liderlerinin uzun pazarlıklar sonucu Avrupa Komisyon Başkanlığı’na önerdiği isim Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in seçilmesi için en az 374 milletvekilinin evet oyunu ihtiyacı var.

751 üyeli Avrupa Parlamentosu, salı akşamı, AB Komisyonu Başkanını oylayacağı Ursula von der Leyen’e karşı itirazlar var. Başta Alman Sosyal Demokratlar von der Leyen’in aday gösterilmesine tepkili. Savunma Bakanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda çoğunluğun oylarını almak için Brüksel’de yoğun ziyaret turları düzenliyor. Brüksel ve Strassburg’da Avrupa Parlamentosu milletvekilleriyle görüşerek, iknaya çalışıyor. Demeç vermemek için basından uzak duran Leyen’in danışmanları oylama öncesi von der Leyen’in Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı konuşma metni üzerinde çalışıyor ve onu başkanlığa hazırlıyor.

YEŞİLLER ‘HAYIR’ DİYECEK
Yeşiller, Ursula von der Leyen’le toplantıdan sonra toplu olarak hayır oyu kararı aldı. Yeşiller Grup Başkanı Ska Keller, von der Leyen’in Avrupa’yı nereye götürmek istediği sorusunun kendilerinde açıklık kazanmadığını söyledi. Alman Hıristiyan Demokrat (CDU) partili von der Leyen’in seçilme şansı sosyal demokratlara bağlı. Parlamento’da ikinci büyük gurubu 154 milletvekiliyle sosyal demokratlar oluşturuyor. Sosyal demokratlar kendi adayları Frans Timmermans’ın AB Komisyonu Başkanı olmasını istedi. AB liderlerinin kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarda anlaştığı von der Leyen’i seçmekte istekli değiller. Ancak Almanya’da hükümet ortağı olan sosyal demokratlar kendi oylarıyla bir Alman’ın AB komisyon başkanı seçilememesinin getireceği tepkiden de korkuyorlar. Salı akşamı yapılacak oylamayı von der Leyen’in kaybetmesi durumunda AB liderleri bir ay içinde yeni bir isim önermek zorunda.

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