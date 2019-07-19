Ursula von der Leyen İtalya’yı karıştırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUrsula von der Leyen İtalya’yı karıştırdı
GeriAvrupa Ursula von der Leyen İtalya’yı karıştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / FOTOĞRAF: REUTERS / dpa
19.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Ursula von der Leyen İtalya’yı karıştırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ursula von der Leyen İtalya’yı karıştırdı

İtalya’da 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisinden oluşan koalisyon hükümetinde ortaklar arasında son günlerde artan tansiyon Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni başkanı Ursula von der Leyen üzerindeki fikir ayrılığıyla daha da büyürken, taraflar birbirine erken seçim kartını gösteriyor.

M5S’in kurucusu Beppe Grillo’nun Lig lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye yönelik sert eleştirileri, Lig’e yakın bazı isimlerin Rusya’da Lig’e mali kaynak sağlanmasına dair konuşmalar yapması ve bunların kamuoyuna sızmasıyla son olarak yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için AP’deki oylamada Lig’in von der Leyen’e oy vermemesi koalisyon ortakları arasındaki tartışmayı derinleştirdi.

‘İTALYANLARA İHANET’
Fransa, Almanya, Malta ve İtalya İçişleri Bakanlarının Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki toplantısı çıkışında İtalyan basınına konuşan Salvini, 5 Yıldız Hareketinin AP’de Angela Merkel, Emmanuel Macron, Silvio Berlusconi ve Matteo Renzi gibi liderlerin önerdiği von der Leyen’i desteklemesini değişiklik isteyen İtalyanlara ihanet olarak yorumladı. Lig lideri, koalisyon hükümetlerine dair bir son kullanım tarihi koymadığını ama daha fazla hakaret ve polemik işitmesi halinde bunun çok ileriye gitmeyeceğini ifade etti.

TEK SEÇENEK ERKEN SEÇİM
Salvini, Rusya’dan partisine mali kaynak aktarılmasına ilişkin iddialar için ise “Böyle bir finansman yok” dedi ve Başbakan Conte’nin bu konuda parlamentoya bilgi verecek olmasını anlamadığını söyledi. Salvini, M5S’in kendilerinden sonra ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile hükümet kurabileceği iddialarına yönelik, yine von der Leyen’in AP’de onay aldığı oylamayı örnek göstererek, M5S-PD birlikteliği için “Şimdilik Brüksel’de birlikte hareket ediyorlar” ifadesini kullandı. Matteo Salvini, bu hükümetle devam edilmezse tek seçeneğin erken seçim olduğunu söyledi.

‘MESNETSİZ BİR İDDİA’
M5S’in lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Çalışma-Sanayi Bakanı Luigi Di Maio ise Salvini’nin yorumlarına tepki gösterirken, “Eğer, Lig bu hükümeti düşürmek istiyorsa bunu açıkça söylemeli ve sorumluluğu almalı” dedi. Di Maio, Salvini’nin M5S ile PD arasında bir sonraki hükümet için ortaklık iddiasını ise “Rusya’dan Lig’e mali finansman iddialarına karşılık dile getirilen mesnetsiz bir iddia” olduğunu söyledi.

‘SIRTIMIZDAN VURULDUK’
Corriere della Sera’nın haberinde, Salvini’nin, Di Maio’ya yönelik hem sabrının hem de güveninin bittiğini söylediği belirtildi. Diğer taraftan, Di Maio’nun ise kendi ekibiyle yaptığı toplantıda Salvini ve Lig için “Sırtımızdan vurulduk” dediği ifade edildi. Bu arada, ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri Nicolo Zingaretti de ‘son yaşanan tartışmaları sarı-yeşil hükümetin başarısızlığı olarak yorumladığını’ söyledi. İtalya’da 4 Mart 2018’de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte’nin öncülüğünde 1 Haziran 2018’de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güven oyu alarak göreve başlamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Ursula von der Leyen İtalya’yı karıştırdı
Dağlık alana düşüp yandı: 3 kişinin cesedine ulaşıldı
‘Detayları açıklama fırsatı bulduğum için mutluyum’
Erkeklerin ‘yayılarak oturmasını engelleyen’ sandalye ödül aldı