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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
08.07.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

‘Unutmamak, unutturmamak için’

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‘Unutmamak, unutturmamak için’

Almanya’nın Dortmund kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından ‘15 Temmuz Anma Programı’ düzenlendi. Anadolu Ajansı’nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisinin de bulunduğu programda UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

“HAİN darbe girişimini unutmamak, unutturmamak ve şehitlerimizi yad etmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz” diyen Bilgi, şöyle konuştu: “15 Temmuz gecesi Köln’deki genel merkezimiz önünde camları siyah 2 minibüs bekliyordu. O dönem teşkilatın genel sekreteriydim. Biz, siz, devletini ve milletini seven herkes kendini Allah’a teslim etti. Biz, inanan insanlarız, ne olursa Cenab-ı Rabbül aleminden gelir. Ondan gelen her şeye boynumuz kıldan incedir. Dolayısıyla biz korkmadık, korkmayacağız, o hainler koksun.”

‘Unutmamak, unutturmamak için’

“15 Temmuz gecesi hainlere direnen şehit ve gazilere minnet ediyoruz. O gece yönetim kurulundan arkadaşlarımızla birlikte şubelerimizi koordine etmekle geçirdik. Elçilik ve konsolosluk önlerine gidip duruşumuzu net bir şekilde ifade edelim dedik ve bu davetimize sizler bugün olduğu gibi o zaman da icabet etmiştiniz. Bu devletin, milletin ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdik.”

‘Unutmamak, unutturmamak için’

‘BENZERİ YAŞANMAMIŞTIR’
Devletin hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ ile çok ciddi anlamda mücadele ettiğini vurgulayan Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise bu mücadelenin kararlı şekilde devam edeceğini söyledi: “Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. FETÖ ile yurt içinde mücadele konusunda çok ciddi yol alındı. Yurt dışındaki mücadele noktasında çok ciddi bir gayret ve çalışma içindeyiz. Almanya’da bu konuda çok önemli işler yapılması gerekiyor. Biz diplomatik temsilcilikler olarak bu konuda Alman makamları nezdinde girişimlerde bulunup, onlara himaye ettikleri bu hainlerin Türkiye’de insan öldürdüklerini, hain olduklarını, ülkelerine ihanet ettiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki, içinde bulunduğumuz ülke tarihi bağların ve müttefiklik ilişkilerinin gereğini yapacak ve bu konudaki gerçekleri tez zamanda idrak edecektir.”

‘Unutmamak, unutturmamak için’

Sanatçı Kürşat Biçici’nin 15 Temmuz temalı marşlar seslendirdiği etkinlikte, şehit İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Rukiye Kılıçaslan, gazeteci Yasemin Asan, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Ozan Ceyhun da birer konuşma yaptı.

‘Unutmamak, unutturmamak için’

 

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