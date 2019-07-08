‘Unutmamak, unutturmamak için’

“HAİN darbe girişimini unutmamak, unutturmamak ve şehitlerimizi yad etmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz” diyen Bilgi, şöyle konuştu: “15 Temmuz gecesi Köln’deki genel merkezimiz önünde camları siyah 2 minibüs bekliyordu. O dönem teşkilatın genel sekreteriydim. Biz, siz, devletini ve milletini seven herkes kendini Allah’a teslim etti. Biz, inanan insanlarız, ne olursa Cenab-ı Rabbül aleminden gelir. Ondan gelen her şeye boynumuz kıldan incedir. Dolayısıyla biz korkmadık, korkmayacağız, o hainler koksun.”

“15 Temmuz gecesi hainlere direnen şehit ve gazilere minnet ediyoruz. O gece yönetim kurulundan arkadaşlarımızla birlikte şubelerimizi koordine etmekle geçirdik. Elçilik ve konsolosluk önlerine gidip duruşumuzu net bir şekilde ifade edelim dedik ve bu davetimize sizler bugün olduğu gibi o zaman da icabet etmiştiniz. Bu devletin, milletin ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdik.”

‘BENZERİ YAŞANMAMIŞTIR’

Devletin hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ ile çok ciddi anlamda mücadele ettiğini vurgulayan Türkiye’nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise bu mücadelenin kararlı şekilde devam edeceğini söyledi: “Saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. FETÖ ile yurt içinde mücadele konusunda çok ciddi yol alındı. Yurt dışındaki mücadele noktasında çok ciddi bir gayret ve çalışma içindeyiz. Almanya’da bu konuda çok önemli işler yapılması gerekiyor. Biz diplomatik temsilcilikler olarak bu konuda Alman makamları nezdinde girişimlerde bulunup, onlara himaye ettikleri bu hainlerin Türkiye’de insan öldürdüklerini, hain olduklarını, ülkelerine ihanet ettiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki, içinde bulunduğumuz ülke tarihi bağların ve müttefiklik ilişkilerinin gereğini yapacak ve bu konudaki gerçekleri tez zamanda idrak edecektir.”

Sanatçı Kürşat Biçici’nin 15 Temmuz temalı marşlar seslendirdiği etkinlikte, şehit İbrahim Yılmaz’ın eşi Esma Rukiye Kılıçaslan, gazeteci Yasemin Asan, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Ozan Ceyhun da birer konuşma yaptı.