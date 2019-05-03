Ünlü sommelier: Türk şarapları kalite fiyat oranında Avrupa en uygunu!
Almanya’da ünlülere şarap tanıtımı ve sunumu yapmakla bilinen ünlü sommelier Ahmet Tosun, Türk yemekleri eşliğinde Türkiye’de üretilen önemli şaraplardan Kayra’yı Alman ve Türk konuklarına tanıttı.
BERLİN’de yeni açılan Baba Pirzola Restoranı’nda Türk ve Alman katılımcılara, Türkiye ve Türk şarapları tanıtıldı. Türk yemek leri eşliğinde düzenlenen etkinlikte Almanya’da ünlülere şarap tanıtımı yapmakla bilinen ünlü sommelier Ahmet Tosun, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en kaliteli şaraplarını üretecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
İÇİMİ KOLAY, AROMASI HOŞ
Tosun “Türk şarapları Avrupa’da da raflardaki yerini almaya başladı. Kayra, Kanada’da düzenlenen yarışmada birinci oldu. İçimi kolay, aroması hoş. ABD’den sonra en fazla üzüm bağına sahip ülke Türkiye. Elazığ ve Denizli başta olmak üzere bazı bölgeler üzüm bağları için çok uygun. Türk şarapları Avrupa’da kalite ve fiyat değerlendirmesinde en uygun şaraplar olarak öne çıkıyor” dedi.
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