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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
03.05.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Ünlü sommelier: Türk şarapları kalite fiyat oranında Avrupa en uygunu!

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Ünlü sommelier: Türk şarapları kalite fiyat oranında Avrupa en uygunu!

Almanya’da ünlülere şarap tanıtımı ve sunumu yapmakla bilinen ünlü sommelier Ahmet Tosun, Türk yemekleri eşliğinde Türkiye’de üretilen önemli şaraplardan Kayra’yı Alman ve Türk konuklarına tanıttı.

BERLİN’de yeni açılan Baba Pirzola Restoranı’nda Türk ve Alman katılımcılara, Türkiye ve Türk şarapları tanıtıldı. Türk yemek leri eşliğinde düzenlenen etkinlikte Almanya’da ünlülere şarap tanıtımı yapmakla bilinen ünlü sommelier Ahmet Tosun, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en kaliteli şaraplarını üretecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Ünlü sommelier: Türk şarapları kalite fiyat oranında Avrupa en uygunu

İÇİMİ KOLAY, AROMASI HOŞ
Tosun “Türk şarapları Avrupa’da da raflardaki yerini almaya başladı. Kayra, Kanada’da düzenlenen yarışmada birinci oldu. İçimi kolay, aroması hoş. ABD’den sonra en fazla üzüm bağına sahip ülke Türkiye. Elazığ ve Denizli başta olmak üzere bazı bölgeler üzüm bağları için çok uygun. Türk şarapları Avrupa’da kalite ve fiyat değerlendirmesinde en uygun şaraplar olarak öne çıkıyor” dedi.

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