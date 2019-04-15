Ünlü rapçi Drake'in laneti sürüyor!
PSG'nin Lille'e 5-1 yenildiği maçın ardından gündemdeki isim ünlü rapçi Drake'ti. Fransız basınının "Drake'in laneti" olarak adlandırdığı tesadüfler zinciri şaşırttı.
Paris Saint Germain, Lille maçından alacağı bir galibiyetle şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak PSG, son 19 yılın en büyük hezimetine uğradı ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Fransız ve İngiliz basını ise bunu "Drake'in laneti" olarak sayfalaranı taşıdı.PSG'li Layvin Kurzawa'nın maç öncesi Drake ile çekildiği fotoğrafı paylaşması PSG'li taraftarlar tarafından kötüye işaret olarak yorumlandı. Çünkü daha önce Drake'in fotoğraf çektirdiği oyuncuların takımları yenilmekten kurtulamadı. Bu korkular da PSG'nin Lille maçı sonrası gerçeğe dönüştü. Lille'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan PSG, 5-1'lik hezimete uğradı.
Drake'in bundan önceki lanetine uğrayan takımlar Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Borussia Dortmund oldu. O2 Arena'daki konserinin ardından Drake, Aumabeyang ile fotoğraf çektirdi. Arsenal, ilk 4 için önemli olan maçta Topçular, Everton'a 1-0 yenildi.
Aguero ise Drake ile çekildiği fotoğrafın ardından Manchester City'nin Tottenham ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kaçırdı, takımı rakibine 1-0 yenildi.
Drake Manchester United'lı Pogba ve Lukaku ile fotoğraf çektirdi. United, Barcelona'ya sahasında 1-0 yenilmekten kurtulamadı.
Borussia Dortmund'lu Sancho ise Drake'le fotağraf çektirdikten sonra, şampiyonluk mücadelesi veren takımı Bayern Münih'e 5-0 mağlup olmuştu.
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