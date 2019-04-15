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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
15.04.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Ünlü rapçi Drake'in laneti sürüyor!

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Ünlü rapçi Drake'in laneti sürüyor!

PSG'nin Lille'e 5-1 yenildiği maçın ardından gündemdeki isim ünlü rapçi Drake'ti. Fransız basınının "Drake'in laneti" olarak adlandırdığı tesadüfler zinciri şaşırttı.

Paris Saint Germain, Lille maçından alacağı bir galibiyetle şampiyonluğunu ilan edecekti. Ancak PSG, son 19 yılın en büyük hezimetine uğradı ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Fransız ve İngiliz basını ise bunu "Drake'in laneti" olarak sayfalaranı taşıdı.

Ünlü rapçi Drakein laneti sürüyor
PSG'li Layvin Kurzawa'nın maç öncesi Drake ile çekildiği fotoğrafı paylaşması PSG'li taraftarlar tarafından kötüye işaret olarak yorumlandı. Çünkü daha önce Drake'in fotoğraf çektirdiği oyuncuların takımları yenilmekten kurtulamadı. Bu korkular da PSG'nin Lille maçı sonrası gerçeğe dönüştü. Lille'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan PSG, 5-1'lik hezimete uğradı.
Ünlü rapçi Drakein laneti sürüyor

Drake'in bundan önceki lanetine uğrayan takımlar Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Borussia Dortmund oldu. O2 Arena'daki konserinin ardından Drake, Aumabeyang ile fotoğraf çektirdi. Arsenal, ilk 4 için önemli olan maçta Topçular, Everton'a 1-0 yenildi.
Ünlü rapçi Drakein laneti sürüyor

Aguero ise Drake ile çekildiği fotoğrafın ardından Manchester City'nin Tottenham ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında penaltı kaçırdı, takımı rakibine 1-0 yenildi.

Drake Manchester United'lı Pogba ve Lukaku ile fotoğraf çektirdi. United, Barcelona'ya sahasında 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

Ünlü rapçi Drakein laneti sürüyor

Borussia Dortmund'lu Sancho ise Drake'le fotağraf çektirdikten sonra, şampiyonluk mücadelesi veren takımı Bayern Münih'e 5-0 mağlup olmuştu.

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