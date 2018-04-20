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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA - Fotoğraflar: AP-AFP
20.04.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Üniversite işgaline şafak operasyonu

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Üniversite işgaline şafak operasyonu

Fransa’da eğitim reformunu protesto amacıyla bir grup öğrenci tarafından 26 Mart’tan beri blokaj uygulanan Paris 1 Üniversitesi’ne bağlı Tolbiac Kampüsü, düzenlenen bir operasyonla boşaltıldı.

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  • Üniversitede işgale şafak operasyonu
  • Üniversitede işgale şafak operasyonu
  • Üniversitede işgale şafak operasyonu
  • Üniversitede işgale şafak operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

PARİS Emniyet Müdürlüğü, operasyonun şafak vakti başlatıldığını ve sorunsuz bir şekilde sona erdiğini açıkladı. Yerel saatle 05.00’ten itibaren 22 katlı binanın etrafını saran 100’den fazla polisin, kısa süre sonra binaya girdiği, öğrencilerin taş, cam şişe ve yanıcı maddelerle yanıt vermesi üzerine yaşanan kısa süreli arbededen sonra üst katlara ulaşabildiği aktarıldı.

France Info televizyona konuşan Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech, tahliye operasyonunun büyük bir gizlilik ve dikkatle yürütüldüğünü ve herhangi bir aksilik yaşanmadan sona erdiğini kaydetti. Delpeuch, operasyonda bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI: İŞGAL SONA ERDİ
Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Twitter mesajında, “Çarşamba günü Ulusal Meclis’te ilan ettiğim gibi, Paris Üniversitesi’nin rektörünün talebiyle, güvenlik güçleri, Tolbiac Kampüsü’nde işgale son verdi” ifadelerini kullandı. Collomb, hukuk devleti kurallarının her yerde uygulanacağını kaydetti.
Hükümetin şubat ayında meclisten geçirdiği eğitim ve üniversiteye giriş reformunu protesto etmek için bir süredir çok sayıda üniversite ve fakültede blokaj eylemleri düzenleyen öğrenciler ise operasyonu kabul edilemez bulduklarını belirterek, reforma karşı mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.
1973 yılında açılan Tolbiac Kampüsünde 12 bin öğrenci eğitim görüyor.
Fransız polisi, 12 Nisan’da da Paris’te bulunan bir başka üniversite Sorbonne’a gece baskını düzenleyerek işgalci öğrencileri tahliye etmişti.

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