Üniversite yönetimi istedi, polis öğrencilere operasyon yaptı
Fransa polisi, eğitim reformunu protesto eden öğrencilerin işgal ettiği Nancy ve Metz üniversitelerine operasyon düzenledi. Daha önce de 4 üniversiteyi daha operasyonlarla tahliye eden polis, 1 aylık işgali 2 saatte sona erdirdi.
YEREL Le Republicain Lorraine gazetesindeki haberde göre, eş zamanlı düzenlenen operasyonlar yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 1 aydır öğrencilerin işgali altında olan Nancy Üniversitesine bağlı Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Metz Üniversitesinin Saulcy Kampüsü polis operasyonuyla tahliye edildi. Nancy’deki tahliye operasyonuna 50 güvenlik görevlisinin katıldığı ve iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen habere göre kampüs ikinci bir emre kadar kapatıldı. polis operasyonlarını, mayıs ayının ilk haftası başlayacak sınav dönemi hazırlıkları çerçevesinde Üniversite yönetimlerinin talep ettiği açıklandı.
4 ÜNİVERSİTE DAHA BOŞALTILMIŞTI
Fransa’da eğitim reformu ve üniversiteye giriş şartlarına getirilen düzenlemeleri içeren tasarı şubat ayında Ulusal Meclis’ten geçmiş, buna tepki gösteren öğrenciler 50’den fazla üniversite veya fakültede işgal eylemleri başlatmıştı. Şimdiye kadar Pas Tolbiac, Moris Sorbonne, Parintpellier ve Grenoble üniversiteleri operasyonlarla tahliye edilmişti.
Yüksek Eğitim Bakanı Frederique Vidal, üniversitelerdeki olaylarda ortaya çıkan zararın 1 milyon eurodan fazla olduğunu söyledi.
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