Üniformalı askere tren bileti ücretsiz olacak
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, askerlerin toplum içinde daha fazla görünür olmasını istiyor. Askerlerin üniformalarıyla yaşam alanlarında bulunmasını savunan Karrenbauer, bunun için ilk adımı da attı.
ÜNİFORMALI askerlerin trenlerde ücretsiz yolculuk yapması için düğmeye basan Karrenbauer, Alman Demiryolu Şirketi (DB) yetkilileriyle konuyu görüşmeye başladı. Karrenbauer’in başlattığı çalışmaya CSU’dan da tam destek geldi. Üniformalı askerlerin trenlerde ücretsiz yolculuk yapma konusunu 2018’deki parti genel kurulunda ele aldıklarını belirten CSU Genel Sekreteri Markus Blume, “Uygulamaya derhal geçilmeli. Bu aylarca konuşulacak bir konu değil” dedi.
Uygulamanın başlaması durumunda askerlerin yılda 400 ila 800 bin kez trenle yolculuk yapması tahmin ediliyor. Savunma Bakanlığı, DB’ye askerler için yılda 20 milyon Euro ödemeyi planlıyor. Almanya’da polisler 2012 yılından beri üniformalı olarak trenlerde ücretsiz yolculuk hakkından yararlanıyor.
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