Umuda yolculuk Lampedusaâ€™ya ulaÅŸtÄ±
Libyaâ€™dan tekneyle Akdenizâ€™e aÃ§Ä±lan 48 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menin, kendi imkanlarÄ±yla Ä°talyaâ€™nÄ±n Lampedusa AdasÄ±â€™na ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DiÄŸer yandan â€˜Ocean Vikingâ€™ isimli arama-kurtarma gemisinin Akdeniz sularÄ±nda kurtarma faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°TALYAN basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Libyaâ€™dan tekneyle hareket eden, aralarÄ±nda 3â€™Ã¼ hamile 27 kadÄ±n ve 6 kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun bulunduÄŸu 48 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menin, kendi imkanlarÄ±yla Lampedusaâ€™ya ulaÅŸtÄ±klarÄ± belirtildi. Haberlerde dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin, Ã§oÄŸunluÄŸunu FildiÅŸi Sahili, Mali ve Tunus kÃ¶kenlilerin oluÅŸturduÄŸu ifadelerine de yer verildi. GÃ¶Ã§menlerin, Libyaâ€™dan Lampedusaâ€™ya 2 gÃ¼n sÃ¼ren yolculuklarÄ± sÄ±rasÄ±nda denizde bebekten 30 yaÅŸlarÄ±ndaki insanlara kadar Ã§ok sayÄ±da gÃ¶Ã§menin cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± ifade edildi.Â
AFRÄ°KAâ€™DAN AVRUPAâ€™YA GÃ–Ã‡ ROTASI
Ã–te yandan, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve SOS Mediterranee tarafÄ±ndan idare edilen Ocean Viking isimli arama-kurtarma gemisinin dÃ¼n Marsilyaâ€™dan hareket ettiÄŸi ve Ä°talya ile Libya arasÄ±ndaki uluslararasÄ± sularda kurtarma faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Akdenizâ€™in Ä°talya, Malta ve Libya arasÄ±nda kalan bÃ¶lgesi, son yÄ±llarda Afrikaâ€™dan Avrupaâ€™ya geÃ§iÅŸte kullanÄ±lan dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ rotalarÄ±ndan birisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Umuda yolculuk iÃ§in Libyaâ€™dan denize aÃ§Ä±lan dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin bir kÄ±smÄ± denizi geÃ§meyi baÅŸarÄ±yor ya da kurtarÄ±lÄ±yor, bazÄ±larÄ± ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitiriyor.
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