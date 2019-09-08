UluslararasÄ± Tiyatroâ€™da yeni dÃ¶nem: Bizi parÃ§a parÃ§a seveceksiniz...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Avrupa
Gürsel KÖKSAL
08.09.2019 - 16:40, Son GÃ¼ncelleme:

UluslararasÄ± Tiyatroâ€™da yeni dönem: Bizi parça parça seveceksiniz...

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UluslararasÄ± Tiyatroâ€™da yeni dönem: Bizi parça parça seveceksiniz...

DÃ¼nya kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Frankfurtâ€™ta buluÅŸturan UluslararasÄ± Tiyatro (ITF), TÃ¼rkiye kÃ¶kenli sanatÃ§Ä±larÄ±n yÃ¶netimindeki 3â€™ncÃ¼ sezonuna â€˜Bizi parÃ§a parÃ§a seveceksiniz! ParÃ§a parÃ§a, parÃ§a parÃ§aâ€™ sloganÄ±yla baÅŸladÄ±. ITF, yeni sezonda 25 farklÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve Ã¼lkeden 800 sanatÃ§Ä±yÄ± Frankfurtlularla bir araya getirecek.

FRANKFURT UluslararasÄ± Tiyatro, TÃ¼rkiye kÃ¶kenli tiyatrocularÄ±n yÃ¶netiminde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sezonunu, politikacÄ±lar, tiyatroseverler ve sanatÃ§Ä±larÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± renkli bir akÅŸamda, â€˜Bizi parÃ§a parÃ§a seveceksiniz! ParÃ§a parÃ§a, parÃ§a parÃ§aâ€™ sloganÄ±yla baÅŸlattÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r birlikte tiyatro yapan ve ITFâ€™nin yÃ¶netimini birlikte devralan GÃ¼neÅŸ Tiyatrosuâ€™nun kurucularÄ± MÃ¼jdat Albak, TÃ¼lay YongacÄ± ve CÃ¼neyt Sezer baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± sahneye Ã§Ä±karak yeni sezonda yer alacaklarÄ± oyunlar, gÃ¶steriler ve konserlerin duyurusunu bizzat yaptÄ±. BazÄ± programlar ise video sunumlarÄ±yla tanÄ±tÄ±ldÄ±. 2019-2020 sezonunda ITFâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek tiyatro, mÃ¼zik ve edebiyat konulu yaklaÅŸÄ±k 150 programda, 25 farklÄ± kÃ¼ltÃ¼r ve Ã¼lkeden 800 sanatÃ§Ä± sahneye Ã§Ä±kacak.

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UluslararasÄ± Tiyatroâ€™da yeni dÃ¶nem: Bizi parÃ§a parÃ§a seveceksiniz...

1997â€™de Ankaraâ€™da GÃ¼neÅŸ Tiyatrosuâ€™nu kuran ve 2002â€™den itibaren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Almanyaâ€™da sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼lay YongacÄ±, MÃ¼jdat Albak ve CÃ¼neyt Sezer, yeni sezonda Frankfurtâ€™taki tarihlerini sahnede anlatacak.

BEN NEREDEN GELÄ°YORUM
Yeni dÃ¶nemde sahnelenecek oyunlardan biri de GÃ¼neÅŸ Tiyatrosuâ€™nun Frankfurtâ€™taki geÃ§miÅŸini konu alan â€˜Ben nereden geliyorum? - Woher komme ich?â€™ olacak. Oyun, aynÄ± zamanda Frankfurtâ€™un gÃ¶Ã§men nÃ¼fusunun yoÄŸun olduÄŸu Gallus bÃ¶lgesinin 20 yÄ±llÄ±k tarihini de sahneye taÅŸÄ±yacak.
BatÄ±â€™ya gidip, yeni bir hayat kurmanÄ±n hayalleri iÃ§indeki Ã¼Ã§ kÄ±zkardeÅŸi konu alan â€˜ÃœÃ§ KÄ±z KardeÅŸâ€™ oyunu, 15 EylÃ¼lâ€™de TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce ve Almanca sahnelenecek. ÃœnlÃ¼ yazar Anton Ã‡ehovâ€™un eserinden sahneye uyarlanan oyunda Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ± oyuncularÄ±ndan, Hayal Perdesi Tiyatrosuâ€˜nun Sanat YÃ¶netmeni Selin Ä°ÅŸÃ§anâ€™la, tanÄ±nmÄ±ÅŸ sinema ve tiyatro oyuncusu Jale ArÄ±kan ve Nisan ArÄ±kan oynuyor.

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UluslararasÄ± Tiyatroâ€™da yeni dÃ¶nem: Bizi parÃ§a parÃ§a seveceksiniz...

KÃ¶lnâ€™de yaÅŸayan kabaretist AydÄ±n IÅŸÄ±k, Frankfurtâ€™ta hem tek baÅŸÄ±na, hem de BritanyalÄ± meslektaÅŸÄ± Mike McAlpine ile sahneye Ã§Ä±kacak.

SUÃ‡ VE KEZA
Yeni sezonda Rus edebiyatÄ±nÄ±n bir baÅŸka bÃ¼yÃ¼k ismi Dostoyevskiâ€™nin Ã¼nlÃ¼ eseri SuÃ§ ve Cezaâ€™sÄ± ise MÃ¼jdat Albakâ€™Ä±n yÃ¶netiminde â€˜SuÃ§ ve Kezaâ€™ adÄ± altÄ±nda sahnelecek. Oyunda BarÄ±ÅŸ Atayâ€˜la CÃ¼neyt Sezer rol alacak.
25 yÄ±l Ã¶nce Frankfurtâ€™ta kurulan ITFâ€˜nin yÃ¶netimi, 2018 baÅŸÄ±nda Frankfurt BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Peter Feldmann ve Frankfurt BaÅŸkonsolosu Burak KarartÄ±â€™nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programla GÃ¼neÅŸ Tiyatrosuâ€™na devredilmiÅŸti.

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UluslararasÄ± Tiyatroâ€™da yeni dÃ¶nem: Bizi parÃ§a parÃ§a seveceksiniz...

Evin KÃ¼Ã§Ã¼kali ve Julia SchÃ¼lerâ€™den oluÅŸan â€˜Katijuâ€™ grubu da yeni sezonda Ã§eÅŸitli kÃ¼ltÃ¼rlerin mÃ¼zikleriyle ITF sahnesinde yer alacak.

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