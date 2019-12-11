Uluslararası oto hırsızlarına operasyon: 5 kişi yakalandı

İSTANBUL Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önce düzenlediği operasyonda yurtdışından getirdikleri lüks otomobilleri sahte evrak ve plakalarla farklı ülkelere götüren suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğunu tespit ettiği 5 kişinin kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 8 Aralık’ta Beyoğlu’nda bir otele baskın düzenledi.

GEÇİCİ PLAKAYLA YURDA SOKMUŞLAR

Operasyonda Mehmet U., Ekrem A., Moldova uyruklu Ion C., Romanya uyruklu Cristian T. ve İgor T. gözaltına alındı. Otelin otoparkında yapılan aramada, şüphelilerin Almanya, İngiltere ve Gürcistan’dan kiraladıkları lüks otomobilleri geçici plakayla yurda soktukları ve farklı ülkelere götürerek satmayı planladıkları öne sürüldü.





SERBEST BIRAKILDILAR

Ayrıca şüphelilerin kiraladıkları araçları bir süre sonra teslim etmediklerinde Interpol üzerinden çalıntı kaydının bulunmasının önüne geçmek için Interpol üyesi olmayan ülkelere götürmeyi hedefledikleri öğrenildi. İncelenmek üzere Gayrettepe’deki otoparka getirilen araçların, işlemlerin ardından yurtdışındaki sahiplerine teslim edileceği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 8 Mayıs 2018’de yurtdışından çalıntı lüks otomobilleri sahte evrak ve plakalarla Türkiye üzerinden Irak’a götürerek sattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik Büyükçekmece’de bir villa ile Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü’nde düzenlediği operasyonda 2 lüks araç ele geçirilmiş, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanmıştı.