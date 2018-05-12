Uluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında
GeriAvrupa Uluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
ESSEN
12.05.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Uluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında

Almanya'nın Essen kentinde 2001 yılından beri her yıl koşulan Uluslararası Atatürk Koşusu, 17'nci yılını kutluyor. Türk Alman Atletizm Kulübü Ayyo Team tarafından düzenlenen ve Essen Başkonsolosluğu himayesinde gerçekleşen 17. Uluslararası Atatürk Koşusu, farklı mesafelerde amatör ve profesyonel her yaştan koşucuya açık.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir halk koşusu olarak düzenlenen koşu, bu yıl 19 Mayıs günü saat 14:00’ten itibaren Essen’in Karnap semtindeki Lohwiese spor tesislerinde yapılacak. Türk-Alman Atletizm Kulübü Ayyo Team tarafından düzenlenen koşu, farklı mesafelerde amatör ve profesyonel her yaştan koşucuya açık. Koşu, Essen Başkonsolosluğu'nun himayesinde gerçekleşecek.

KURUMSAL BİR KOŞU HALİNE GELDİ
Uluslararası Atatürk Koşusu'nun artık kurumlaştığını ve Essen’de önemli bir atletizm etkinliği haline geldiğini hatırlatan Ayyo Team kaptanı Muharrem Yılmaz, koşunun aynı zamanda Türkler ve Almanları bir araya getiren bir buluşma olduğunu söyledi.  Yılmaz, yarış hakkında detaylı bilgi ve kayıt için www.ayyoteam.de internet sitesinde üzerinden bilgi alınabileceğini de kaydetti.

Uluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında

TÜRK ATLETLERDEN ZİYARET
Düsseldorf’taki bir yarışa katılmak için Almanya’ya gelen Türk Atletizm kafilesi de Ayyo Team’i ziyaret ederek, yarış için destek verdi. Düsseldorf’ta iyi bir derece elde eden Türk atletler, Berlin’de bu yıl yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası elemelerini de kazandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yozgatlı suşi ustası

Duisburger FV 08’ın kızları ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyon oldu

İstanbul-Zürih uçağında şok... Yanındaki yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktı, 20 dakika boyunca bağırdı!

Yeneroğlu: HDP ve CHP milletvekilleri program yapabiliyorsa Almanya'nın tutumu AK Parti'yedir!