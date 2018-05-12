Uluslararası Atatürk Koşusu 17 yaşında
Almanya'nın Essen kentinde 2001 yılından beri her yıl koşulan Uluslararası Atatürk Koşusu, 17'nci yılını kutluyor. Türk Alman Atletizm Kulübü Ayyo Team tarafından düzenlenen ve Essen Başkonsolosluğu himayesinde gerçekleşen 17. Uluslararası Atatürk Koşusu, farklı mesafelerde amatör ve profesyonel her yaştan koşucuya açık.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir halk koşusu olarak düzenlenen koşu, bu yıl 19 Mayıs günü saat 14:00’ten itibaren Essen’in Karnap semtindeki Lohwiese spor tesislerinde yapılacak. Türk-Alman Atletizm Kulübü Ayyo Team tarafından düzenlenen koşu, farklı mesafelerde amatör ve profesyonel her yaştan koşucuya açık. Koşu, Essen Başkonsolosluğu'nun himayesinde gerçekleşecek.
KURUMSAL BİR KOŞU HALİNE GELDİ
Uluslararası Atatürk Koşusu'nun artık kurumlaştığını ve Essen’de önemli bir atletizm etkinliği haline geldiğini hatırlatan Ayyo Team kaptanı Muharrem Yılmaz, koşunun aynı zamanda Türkler ve Almanları bir araya getiren bir buluşma olduğunu söyledi. Yılmaz, yarış hakkında detaylı bilgi ve kayıt için www.ayyoteam.de internet sitesinde üzerinden bilgi alınabileceğini de kaydetti.
TÜRK ATLETLERDEN ZİYARET
Düsseldorf’taki bir yarışa katılmak için Almanya’ya gelen Türk Atletizm kafilesi de Ayyo Team’i ziyaret ederek, yarış için destek verdi. Düsseldorf’ta iyi bir derece elde eden Türk atletler, Berlin’de bu yıl yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası elemelerini de kazandı.
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