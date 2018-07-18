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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
18.07.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

‘Ulusal Eylem’ üyeliğinden iki kişiye hapis

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‘Ulusal Eylem’ üyeliğinden iki kişiye hapis

İngiltere’de terör listesindeki ‘Ulusal Eylem’ (National Action) adlı aşırı sağcı örgüte üye olduğu suçlamasıyla iki kişiye hapis cezası verildi.

LONDRA’daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, yasaklı bir örgüte üyelik suçundan 32 yaşındaki Christopher Lythgoe 8 yıl, 24 yaşındaki Matthew Hankinson da 6 yıl hapse mahkûm edildi. Davaya bakan Yargıç Robert Jay, örgütün ‘gerçekten şeytani ve distopyan bir vizyonu benimseyerek ırk savaşları yaratmak istediğini’ söyledi. İngiliz yargıç, örgütün küçük olmasına rağmen ideolojisinin terör saldırılarına ilham verebilecek kapasitede olduğunun altını çizdi.
Lythgoe, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Rosie Cooper’ı öldürmeye teşebbüse ilişkin başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir diğer örgüt üyesi 23 yaşındaki Jack Renshaw da geçen ay görülen duruşmada milletvekili Cooper’ı öldürmek için terör eylemi hazırlığında olduğunu ve bir polis memurunu da öldürmek üzere tehditte bulunduğunu itiraf etmişti.

HAKİME, SLOGANLA CEVAP VERMİŞTİ
İngiltere’de 2013 yılında kurulan ‘Ulusal Eylem’ (National Action), Aralık 2016’da ülkedeki terör listesine alınmıştı. Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı.
Ulusal Eylem’in ayrıca 2016 yılında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Ömür boyu hapse mahkûm edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime, “Hainlere ölüm, Britanya’ya özgürlük” sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, ‘Ulusal Eylem’ örgütünün sloganları arasında yer alıyor.

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