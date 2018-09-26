Yine bir Ã¼lkÃ¼ ocaÄŸÄ±nÄ± yaktÄ±lar

Yine bir ülkü ocaÄŸÄ±nÄ± yaktÄ±lar
Son aylarda Almanyaâ€™da kundaklanan ve hiÃ§ birisinin faili bulunamayan Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkÃ¼ ocaÄŸÄ± yangÄ±nlarÄ±na bir yenisi daha eklendi.Â Stolberg kentindeki Ã¼lkÃ¼ ocaÄŸÄ± dÃ¼n gece geÃ§ saatlerde yanarken kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bir araÃ§ da kÃ¼l oldu.Â Â
ALMANYAâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine baÄŸlÄ± Stolberg kentindeki Ã¼lkÃ¼ ocaÄŸÄ± lokalinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Bodrum katÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen yangÄ±nda dernek lokali kullanÄ±lamaz hale geldi. YangÄ±nÄ±n geÃ§ saatte Ã§Ä±kmasÄ± can kaybÄ±nÄ± Ã¶nlerken, bina Ã¶nÃ¼ne park eden bir araÃ§ da yanarak kÃ¼l oldu. Polis kundaklama ÅŸÃ¼phesiyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
FAÄ°LLER BÄ°R TÃœRLÃœ BULUNAMIYOR
TÃ¼rk Federasyonu KRV Birinci BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± Tansel Ã‡iftÃ§i de yetkililerden yangÄ±nÄ±n kundaklama olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgi istedi. Son aylarda Almanyaâ€™da Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkÃ¼ ocaÄŸÄ± kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan kundaklanmÄ±ÅŸ ve hiÃ§ birinin failleri bulunamamÄ±ÅŸtÄ±.
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