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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
16.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

‘Ülkü Abla’ Tarih Müzesi’nde yerini aldı

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‘Ülkü Abla’ Tarih Müzesi’nde yerini aldı

Almanya’ya, Türkiye’den iş gücü göçünün başlamasından çok önce yüksek öğrenim amacıyla gelen ve yerleşen Ülkü Schneider-Gürkan’ın yaşam öyküsü ve kişisel arşivi, yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Frankfurt kentinin Tarih Müzesi’nde kendisine ait bir köşede yerini aldı.

TÜRKİYE kökenli göçmenler arasında ‘Ülkü Abla’ olarak tanınan Schneider-Gürkan’ın anıları, arşivi, yayınları ve albümleri artık Tarih Müzesi’nin ‘Kuşaklar Kitaplığı’ olarak adlandırılan özel bölümde incelenebilecek. 62 yıldır Frankfurt’ta yaşayan ‘Ülkü Abla’ya ‘Kuşaklar Kitaplığı’nda ayrılan bölümün tanıtımı dolayısıyla Tarih Müzesi’nde ‘Frankfurtlu Bir Türk’ başlığı altında düzenlenen toplantı, çok sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi.
1935’te Çorum’da doğan ve 1957’de üniversite öğrenimi için Almanya’ya gelen Ülkü Abla’nın her iki ülkedeki yaşamından çeşitli fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirilen söyleşide, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşma süreci, II. Dünya Savaşı sonrası Almanya’daki gelişmeler, Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçü ve Almanya’daki Türkiye kökenli aydınların demokrasi ve eşit haklar mücadelesine ilişkin ilginç, tarihsel ayrıntılar dile getirildi.

‘Ülkü Abla’ Tarih Müzesi’nde yerini aldı
Ülkü Schneider-Gürkan, Ulrike Holler

TÜRKİYE’YE UZUN YILLAR GİDEMEMİŞ
Frankfurt Türk Halkevi’in kurucusu olan Ülkü Schneider-Gürkan, Türkiye’deki 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin ardından karşılaştığı pasaportuna el konulması nedeniyle uzun yıllar Türkiye’ye gidemediğini, Türkiye’nin, Almanya’dan liyakat nişanı almasına önce engel olduğunu, ancak daha sonra ödül törenine gelen dönemin Frankfurt Başkonsolosunun kendisinden özür dilediğini de anlattı.
Frankfurt’un 200 yılı aşkın döneminin ‘alternatif tarihi’ni oluşturmayı hedefleyen proje için ‘Ülkü Abla’ bölümünü hazırlayan gazeteci Gürsel Köksal da bölümde yer alan belge ve malzemeler hakkında bilgi verdi. Köksal, bu kapsamda hazırladığı dosya ve kitapçıkların sadece Türkiye’den işçi göçünün ve kentteki göçmenlerin değil, Frankfurt’taki sendikal haklar mücadelesinin tarihi açısından da önemli belgeleri içerdiğini söyledi.

‘Ülkü Abla’ Tarih Müzesi’nde yerini aldı

62 YILDIR FRANKFURTLU
Ülkü Schneider-Gürkan’ın çocukluğu, ilk ve ortaokul yılları Çorum’da geçti. Hem annesi, hem de babası öğretmen olan Gürkan, Bursa Kız Lisesi’nde yatılı okudu. Yüksek öğrenim için 1956’da Almanya’ya gönderilen Gürkan, önce Bavyera’da Almanca öğrendi, ardından 1957’de üniversite için Frankfurt’ta gelerek Diş Hekimliğine Fakültesi’ne başladı, ardından Frankfurt ve Marburg Üniversitesi’nde siyasal bilimler öğrenimi gördü.
60’lı yıllarda Frankfurt Türk Öğrenci Derneği ve Frankfurt Türk Halkevi’nin kurucuları arasında yer aldı.
Sanayi İşçileri Sendikası (IG Metall), ‘Türk Danış’ (AWO), Halk Eğitim Merkezi (VHO), Frankfurt Yüksek Okulu ve Wiesbaden Yüksek Okulu gibi kurumlarda Türkiye’den göçmen işçilerle ilgili çeşitli görevler üstlendi. Türk kadın işçilere yönelik eğitim ve dil kursları başlattı, yayınlar hazırladı. 1994’te Frankfurt kentinin en büyük ödülü ‘Onur Plaketi’ni aldı.
1997’de Almanya’nın en büyük ödülü Federal Liyakat Nişanı’nı, 18 yıllık gecikmeyle aldı. 1998 yılında IG-Metall’den emekliye ayrıldı.

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