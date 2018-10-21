Uli Hoeness Mesut Özil’e yine hakaret etti!
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness,Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil hakkında yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini ekledi.
Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, düzenlediği basın toplantısında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’le ilgili daha önce sarf ettiği sözler hakkında konuştu. 66 yaşındaki Hoeness, söyledikleriyle yine gündem yarattı.
66 yaşındaki Hoeness, medyanın kendi oyuncularını hedef almasına tepki gösterirken geçmişte Mesut Özil hakkında sarf ettiği sözlere de açıklık getirdi.
Bavyera ekibinin başkanı, Türk asıllı Alman futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bırakmasının ardından Mesut’la ilgili olarak söylediği “Yıllardır b.. gibi oynuyordu…” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullanıldı:
“Meseleyi yalnızca sportif alana ve sahadaki performansına indirgemek istemiştim. Kullandığım kelimeler belki harika değildi. Mesela b.. yerine çöp demeliydim."
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