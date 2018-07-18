Ulaştırma Bakanlığı’na dizel öfkesi
Alman Çevre Yardım Kuruluşu (Deutsche Umwelthilfe) üyesi bir grup, başkent Berlin’deki Ulaştırma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.
PROTESTOCULAR, dizel otomobil üretiminde emisyon hacimleri ile oynayan şirketlere cezai işlem uygulanmadığını iddia ederek Ulaştırma Bakanlığı’nı kınadı.
Grup üyeleri, ‘12.860 ölü, 800.000 hasta, 11 milyon aldatılmış dizel sahibi’, ‘Hala hiçbir gerçek para cezası veya düzeltme yok’ ve Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer’e itafen ‘Nasıl oluyor Scheuer’ yazılı İngilizce tabelaları bakanlık binası önüne koydu.
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