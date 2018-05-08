Ulaştırma Bakanı Scheuer eşinden boşandı
Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, gazeteci eşi Sabine Scheuer’den ayrıldı.
5 yıldır evli olan 43 yaşındaki Andreas Scheuer ile 39 yaşındaki Sabine Scheuer’in ayrılık haberini, çiftin ortak avukatı duyurdu. 4 yaşında bir kız çocukları olan ve çevrelerinde mutlu bir çift olarak bilinen ikilinin ayrılığı ise sürpriz olarak değerlendirdi. Çift en son iki ay önce birlikte Hırisityan Sosyal Birlik (CSU) partisinin etkinliğine katılmıştı.
27 yaşında Federal Meclis milletvekili seçilen, 34 yaşında müsteşar ve 38 yaşında da SCU Genel Sekreteri olan Scheuer, eşinden boşanmasına rağmen kızları nedeniyle bağlarının kopmayacağını yakın çevresine anlattığı da öğrenildi.
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