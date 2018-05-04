UKIP’e sandık şoku! Sadece iki sandalye çıkarabildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriUKIP’e sandık şoku! Sadece iki sandalye çıkarabildi
GeriAvrupa UKIP’e sandık şoku! Sadece iki sandalye çıkarabildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA / Fotoğraflar: Getty Images - AFP
04.05.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

UKIP’e sandık şoku! Sadece iki sandalye çıkarabildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UKIP’e sandık şoku! Sadece iki sandalye çıkarabildi

İngiltere’de yerel seçimde iktidar beklenen kaybı yaşamadı ama aşırı UKIP tam anlamıyla bir hezimet yaşadı.

İNGİLTERE’de 16 binden fazla adayın, 4 bin 370 sandalye için yarıştığı seçimde 150 belediyenin 97’sinde oy sayımı bitti. İktidardaki Muhafazakar Parti oy sayımının tamamlandığı beldediye meclislerinin 30’unda kontrolü elinde tutarken, ana muhalafetteki İşçi Partisi 51 belediye meclisinde kontrolünü korudu.
İşçi Partisi, geçen seçimde kazandığı 1 belediye meclisini kaybederken, Muhafazakar Parti beklentilerin aksine şu ana kadar kayıp yaşamadı.

UKIP’e sandık şoku Sadece iki sandalye çıkarabildi

840’A KARŞI 1399 SANDALYE
Muhafazakar Parti, geçen haziran ayında 71 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell Tower yangın faciasının yaşandığı Londra’nın Kensington ilçesinde de belediye meclisindeki kontrolü elinde tuttu. Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, Muhafazakar Partili belediye sorumlu tutulmuştu.
İktidar partisi şu ana kadar sadece 6 belediye meclisi üyeliğini kaybederek 840 sandalye çıkarabilirken, ana muhalefet partisi sandalye sayısını 41 artırarak bin 399 belediye meclisi üyesi çıkardı.

4 YILDA ERİDİ
İngiltere’nin aşırı sağcı partisi Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ise 92 sandalye kaybederek, şu ana kadar sadece 2 belediye meclisi üyesi çıkarabildi. Brexit referandumu sonrası giderek eriyen UKIP, 2014 yerel seçimlerinde 160’a yakın belediye meclisi üyeliği kazanmıştı. Ancak bazı üyelerinin başka partilere geçmesi ya da istifa etmesiyle 94’e kadar gerilemişti.

MAY, ÇOĞUNLUĞU KAYBETMİŞTİ
2014 yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti 236 sandalye kaybederken, İşçi Partisi 300’den fazla sandalye kazanmıştı.
İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde de hem oy oranını hem de milletvekili sayısını artırarak Başbakan Theresa May’in tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesine yol açmıştı.
Haziran ayındaki erken genel seçimde Muhafazakar Parti oyların yüzde 42.4’ünü, İşçi Partisi yüzde 40’ını almıştı. Milletvekili sayısı 316’ya düşen Muhafazakar Parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Almanyalı Türklere, ‘göçmen dostu hastane’

Ermeni soykırımı iddialarını reddedince salondan çıkarıldı

UKIP’e sandık şoku! Sadece iki sandalye çıkarabildi

Yüzünden gülümsemesi eksik olmazdı