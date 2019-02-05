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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL/DUİSBURG
05.02.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

UID’den göçmenlere merkez partilerde siyaset yapma çağrısı

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UID’den göçmenlere merkez partilerde siyaset yapma çağrısı

Avrupa Parlamentosu seçimlerine kısa bir süre kala, Uluslararası Demokratlar Birliği’nden (UID) basın açıklaması geldi. Açıklamada, "Son yıllarda Almanya’da birçok küçük parti göçmen kökenlilerin öncülüğünde kuruldu. Bir parçalanma gözlemliyoruz” denilerek, göçmenlere kendilerine yakın buldukları merkez partilerde siyaset yapmaları istendi.

UID’den göçmenlere merkez partilerde siyaset yapma çağrısı

Almanca yapılan basın açıklamasında, “Küçük partilerin varlığı, göçmen kökenli bir insanın kendilerini büyük parti hakkında bilgilendirmesini, büyük parti temsilcileriyle iletişim kurularak herkesin kendine partiler hakkında bir fikir edinilmesini engellememelidir. Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımın yüksek olması Avrupa’nın istikrarı için önemli” denildi. Açıklamanın devamında göçmenlere dönük ırkçı söylemleriyle bilinen partilerin sadece Müslüman ve göçmenler için tehlike olmadığını, Avrupa’da demokrasi ve birlikte yaşam için de tehlike oluşturduklarına dikkat çekilerek, seçmenlerin 26 Mayıs tarihinde yapılacak AP seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları istendi.

UID’den göçmenlere merkez partilerde siyaset yapma çağrısı

OZAN CEYHUN’DA BASIN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI
Yapılan açıklaması sonrası sorumuz üzerine Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi; ”Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine UID’nin basın açıklaması oldu. Yeni gelişmeler sonrası AP seçimleri stratejimiz değişti. Ancak UID’nin ana felsefesi aynı. Ana akım partileri içinde siyaset yapılmasından yanayız” dedi. Avrupa’yı yakından bilen ve Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan Ozan Ceyhun UID’nin basın açıklamasını sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, ”Türkiye-Almanya ve Türkiye AB ilişkileri, Almanya’daki Türklerin sorunlarının çözümü açısından CDU ve SPD gibi merkez partileri ile işbirligi, kendimize yakın olan ile çalışma ve destekleme acilen gerekli” dedi.

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