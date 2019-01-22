Uğur Mumcu Almanya’da anılıyor
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ölüm yıl dönümünde ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Almanya’nın başkenti Berlin’in Kreuzberg semtinde anılacak.
24 Ocak 1993 yılında evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Berlin’de de anılacak. Tiyatrom ve Halkçı Devrimci Birliği’nin (HDB) ortaklaşa düzenleyeceği anma, Küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtindeki Tiyatrom salonlarında gerçekleşecek. HDB, Uğur Mumcu’yu 1994 yılından beri her yıl düzenli olarak anıyor. 24 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek anma töreninde ‘Türkiye’de Demokrasi ve Hukuk Devleti’ konulu bir de panel düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak Enver Aysever davet edildi. Etkinlik saat 18.30’da başlayacak.
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