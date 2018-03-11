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UETD Hollanda: 300 bin Türk'ün oyu ‘çantada keklik’ değil

AA
11.03.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Hollanda’da 21 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde oy hakkı bulunan yaklaşık 300 bin Türk seçmeni sandığa gitmeye çağırdı. 

UETD Hollanda’nın Rotterdam’da düzenlediği ‘Genişletilmiş İstişare Toplantısı’na, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya’nın yanı sıra bazı siyasi partilerin temsilcileri ve adayları, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Türk ve Hollanda medyası da katıldı.

UETD Hollanda Başkanı Turan Atmaca, yerel seçimlerde kayıtlı yaklaşık 300 bin Türk seçmenin olduğunu hatırlatarak “Oy kullanma bir külfet değil, tam tersine ayrıcalıktır, imkandır, fırsattır. Sesinizi en iyi şekilde duyurabileceğiniz, gücünüzü en etkin şekilde gösterebileceğiniz yer sandıktır. Hollanda’nın tamamında sandıkları doldurmanızı bekliyorum. Unutmayın, temsil edilmediğiniz yerde söz hakkınız yoktur. Siz sahip çıktığınız sürece, bu millet Hollanda’nın dört bir tarafında temsil edilecektir” dedi.

POPÜLİST LAFLARA KARNIMIZ TOK

Bütün partilerin Türk vatandaşlarının oylarının çantada keklik olmadığını bilmesi gerektiğini vurgulayan Atmaca, “Yaşadığımız şehirlerde bizlere nasıl hizmet edecekler. Bu konuda  bizleri ikna etmeleri gerekiyor. Hollanda’da yaşayan Türk toplumunun popülist laflara karnı toktur. Bizler tarih boyunca hiçbir milleti sömürmedik ve hiçbir millete soykırım yapmadık. Türkiye ve Hollanda’da yaşayan Türk toplumu üzerinden siyaset yapmayalım ve dürüst olalım” ifadesini kullandı. Atmaca, Hollanda’da yaşayan Türklerin toplumun her alanında bulunduğunu ve faydalı işler yaptıklarını belirterek yöneticilerin ve Hollandalıların bunu bilmesi ve görmesi gerektiğini söyledi. 

Toplantıda, Denk Partisi, Nida Partisi, Birlik Partisi, İşçi Partisi (PvdA) ve Demokratlar 66 (D66) adına katılan temsilciler de yerel seçimlere yönelik konuşma yaptılar.

Etiketler: UETD Hollanda , 21 mart yerel seçim , 300 bin Türk seçmen , hollanda , avrupadan haberler , Zafer Sırakaya , Turan Atmaca
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