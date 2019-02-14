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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
14.02.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

UEFA'dan bir ilk: Twitter'dan anlattı

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UEFA'dan bir ilk: Twitter'dan anlattı

UEFA Ajax'ın golünün neden iptal edildiğini açıkladı

 

UEFAdan bir ilk: Twitterdan anlattı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi.

UEFAdan bir ilk: Twitterdan anlattı

UEFA, Ajax-Real Madrid maçında bir ilk gerçekleştirdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi. Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

UEFAdan bir ilk: Twitterdan anlattı

Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı.

UEFAdan bir ilk: Twitterdan anlattı

Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi.

UEFAdan bir ilk: Twitterdan anlattı

Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic'in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

UEFAdan bir ilk: Twitterdan anlattı

UEFA VAR'ın golü iptal etmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin twitter hesabından pozisyonun görselini paylaşarak golün neden iptal edildiğini anlattı.

UEFA golün iptal nedenini iki tweet'le şöyle açıkladı:
Ajax-Real Madrid maçının 38. dakikadasında Nicolas Tagliafico'nun kafa golü VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıdı. Hakem incelemede Tagliafico'nun takım arkadaşı Dusan Tadic'in hem ofsayt pozisyonunda olduğu hem de kalecinin topa doğru hareketini engellediğini tespit etti. Bu VAR protokolüne uygun olup gol doğru bir biçimde iptal edilmiş ve ofsayt için frikik kararı verilmiştir.

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