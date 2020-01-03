Uçuş trafiği ve yolcu sayısı azalacak
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Almanya Havaalanları Birliği (ADV) Başkanı Ralph Beisel, uçaklarda yolcu sayısının geçen seneye göre yüzde 0.7 oranında azalacağını söyledi.
HAVAYOLU trafiğinde bu yıl için karamsar bir bilanço çizen Beisel, Almanya’da, büyük uçakların sefere konulmasıyla yüzde 3 civarında bir düşüş yaşayacaklarını belirtti. Bunun nedenini artan benzin fiyatları, ülkeler arası ticari çatışmaları, konjuntürel zayıflama olarak açıklayan ADV Başkanı Beisel, iklim paketi vesilesiyle havayolu vergisinin artırılmasının da bir etken olduğunu vurguladı. Beisel, havayolu vergisinin artırılması kararının Avrupa içinde havayolu trafiğini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.
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