Uçuş trafiği ve yolcu sayısı azalacak

HAVAYOLU trafiğinde bu yıl için karamsar bir bilanço çizen Beisel, Almanya’da, büyük uçakların sefere konulmasıyla yüzde 3 civarında bir düşüş yaşayacaklarını belirtti. Bunun nedenini artan benzin fiyatları, ülkeler arası ticari çatışmaları, konjuntürel zayıflama olarak açıklayan ADV Başkanı Beisel, iklim paketi vesilesiyle havayolu vergisinin artırılmasının da bir etken olduğunu vurguladı. Beisel, havayolu vergisinin artırılması kararının Avrupa içinde havayolu trafiğini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.