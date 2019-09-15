Üçüncü raundda nakavt
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam ringe çıkan Fırat Arslan, nefesleri kesen mücadelede Finlandiyalı rakibi Sami Enbom’u nakavt etti.
İLK raundun iki sporcunun da birbirini tartarak geçtiği mücadelede Arslan, üçüncü raundun hemen başında karın boşluğuna vurduğu sağ yumrukla Enbom’un nefesini kesti.
Yere yığılan Sami Enbom, nefes almakta güçlük çekti ve hakem saymaya başladı. Rakibin sağlığını da düşünen hakem, maçı bitirerek Fırat Arslan’ı galip ilan etti.
Bu sonuçla 14 maçtır yenilgisizlik serisini sürdüren Fırat Arslan, dünya sıralamasında da zirveye yerleşti.
Karşılaşmaya hazırlanmak için kısa bir süresi olmasına rağmen iyi bir performans gösteren Arslan, “Bu başarımda ekibim ve eşim Dilek Arslan’ın da emekleri çok büyük. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonuca bakınca doğru yaptığımızı görmekten gurur duydum. Rakibim güçlüydü ve ters gardlıydı, ancak bu benim için büyük bir sorun olmadı” dedi.
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