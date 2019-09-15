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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AFP-REUTERS
15.09.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

‘Uçan taksi’ testini başarıyla geçti

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‘Uçan taksi’ testini başarıyla geçti

Gelecekte ulaşıma yeni çözümler getirmesi planlanan uçan araç ‘Volocopter’, Stuttgart’ta dört dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamladı. Aracın iki üç yıl içinde trafiğe çıkması hedefleniyor.

ALMANYA’da yakın gelecekte kullanılmaya başlanması planlanan ve ‘uçan taksi’ olarak da adlandırılan ‘Volocopter’, Almanya’nın Stuttgart kentindeki Mercedes Müzesi önünden havalanarak dört dakikalık test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Elektrikli motorla çalışan 18 pervaneli araç, helikopterle insansız hava aracı karışımı bir görüntüye sahip. Volocopter’in basın ve kamuoyu önündeki ilk uçuşunda hazır bulunan, otomotiv devi Mercedes Benz’i de bünyesinde barındıran Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, bu aracın yakın zamanda metropollerdeki trafik sorununun çözümüne katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

‘Uçan taksi’ testini başarıyla geçti
YOLCULAR OTOMATİK PİLOTLA ADRESE TESLİM
Test uçuşunu, içinde insan olmadan uzaktan kumanda edilerek yapan Volocopter’lerin, uzun vadede yolcularını otomatik pilotla gidecekleri adrese ulaştırması planlanıyor. Merkezi Almanya’nın Bruchsal kentinde olan bir Start Up firmasının Daimler AG ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Volocopter projesinin şefi Florian Reuter, ilk etapta pilotlu uçuşlar için gerekli olan izinlerin alınması gerektiğini, bunun da iki ila üç yıl arasında bir zaman alabileceğini ifade ederek pilotsuz uçuşların, bu sürecin tamamlanmasının ardından başlayabileceğini belirtti.
‘Uçan taksi’ testini başarıyla geçti
KRETSCHMANN ÖVDÜ
Volocopter’in test uçuşunu izlemeye gelen Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, ileride bu araçtan yararlanabileceğini dile getirerek, “Tabii ki bu benim için de elverişli bir araç olur” dedi.
‘Uçan taksi’ testini başarıyla geçti
Volocopter projesinin fikir sahiplerini öven Kretschmann, şu an için insanların böyle fikirlere sahip olmasından mutluluk duyduğunu ve hiçbir şeyin bu tarz ilginç görüntüler kadar gelecek adına heyecan verici olmadığını ifade etti.
‘Uçan taksi’ testini başarıyla geçti

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